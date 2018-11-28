|
В Вороновском районе «Ромео» поджёг дом отца возлюбленной из-за несостоявшегося свидания
Сегодня пресс-служба УВД Гродненского облисполкома сообщила об очередном сумасшествии на почве любви.
Из-за отложенного свидания с девушкой в порыве гнева житель Вороновского района пытался поджечь ее дом.
Мужчина 1983 года рождения пришел для разговора к дому своей девушки. Мужчина предполагал встретиться с ней на улице. Однако отец дамы не позволил ей пойти на свидание и в итоге у кавалера созрел план мести.
Выпив с горя, он взял спички и направился к дому девушки. Он сумел поджечь одеяло, закрывавшее технологическое отверстие в стене. Видимо, хотел «выкурить» из дома даму сердца.
В правоохранительном ведомстве отметили, что от огня никто не пострадал. Сотрудники милиции хулигана задержали. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пресс-служба УВД Гродненского облисполкома сообщила об очередном сумасшествии на почве любви.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)