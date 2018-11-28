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Нацбанк в следующем году обещает снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках
В 2019 году в Беларуси планируется отменить ограничения на открытие счетов физлицам в банках за рубежом, сказал зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.
По его словам, уже в будущем году запланировано снять ограничение для белорусов на открытие счетов в банках за границей, установление регистрационного порядка проведения юрлицами валютных операций, связанных с движением капитала.
Белорусские власти планируют реформировать валютное законодательство. В частности, отменить административное регулирование осуществлении валютных операций, по которым идет движение капитала. Также будут сняты ограничения для юрлиц при открытии и использовании зарубежных счетов. При этом предусмотрено установление сроков репатриации валютной выручки непосредственно в контрактах предприятий.
Белорусские власти продолжают работать над снижением долларизации отечественной экономики и повышение эффективности монетарной политики. В стране постепенно снижаются процентные ставки, что должно повысить инвестиционную привлекательность.
При этом в Нацбанке признают, что инвестиционная привлекательность - это не только вопросы процентной политики. Здесь учитываются риски, потенциал роста того или иного рынка - то есть все условия в совокупности. Важным фактором экономической стабильности остаются высокие золотовалютные резервы. Наращивание ЗВР остается одной из целей правительства и Нацбанка.
"При этом страна является добросовестным, ответственным заемщиком, вовремя обеспечивая погашение внешних и внутренних валютных долгов. Республика продолжит оставаться надежным исполнителем взятых на себя обязательств и далее", - цитирует Сергея Калечица
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В 2019 году в Беларуси планируется отменить ограничения на открытие счетов физлицам в банках за рубежом, сказал зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.
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