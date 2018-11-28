Нацбанк РБ прогнозирует снижение ставок по кредитам

Об этом Павел Каллаур сообщил 26 ноября после совещания у Лукашенко. В то же время, он подчеркнул, что решение Нацбанка будет зависеть от того, как будет работать белорусская экономика, какими будут состояние платежного баланса и внешние условия.





Таким образом, Нацбанк отказался от планов стабилизации ставок по кредитам в белорусских рублях в 2019 году и рассчитывает на их снижение. По-видимому, это сделано под давлением президента РБ Александра Лукашенко, который на совещании спросил у Павла Каллаура, каким образом Нацбанк собирается стимулировать рост белорусской экономики.





Глава Нацбанка отметил, что решение по ставке будет приниматься на плановых заседаниях правления, и это будет сопровождаться его комментариями. Таким образом, белорусский ЦБ собирается действовать так же, как поступают центральные банки многих стран.









При этом Павел Каллаур отметил, что осуществляемый Нацбанком режим монетарного таргетирования будет способствовать стабильности цен в стране, и в Нацбанке ожидают в 2019 году инфляцию на уровне не более 5%. Он подчеркнул, что предполагается сохранить гибкий режим формирования курса рубля. Это, по его мнению, позволяет предприятиям и экономике адаптироваться к внешним и внутренним шокам.





Золотовалютные резервы РБ в Нацбанке планируют поддерживать на уровне покрытия двухмесячного импорта, то есть около 7,1 млрд. долларов. Это примерно соответствует текущему уровню резервов.





При этом будет осуществляться погашение внешнего долга страны. Как сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович, в 2019–2020 годы планируется погасить государственный долг на 5,4 млрд. долларов. Из них часть решено рефинансировать. Сделать это предполагается, в частности, посредством размещения на внешних рынках долгосрочных облигаций на сумму 2 млрд. долларов.





В текущем году Минфин планирует досрочно погасить ряд обязательств, и в дальнейшем собирается снижать долговую нагрузку. К 2025 году государственный долг должен сократиться до 25% от ВВП с ожидаемых на конец текущего года 38–39%.