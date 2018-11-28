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«Не смогли подтвердить цель поездки». Украина за неделю отправила обратно в Минск 100 россиян
29.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник
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фото: tsn.ua
Из-за отказа во въезде в Украину почти 100 российских граждан, вылетавших из Минска, были вынуждены вернутся в белорусскую столицу.
Об этом
Антон Бычковский уточнил, что "в целом по этим направлениям [украинские аэропорты] ситуация по количественным показателям, структуре пассажиропотока не изменилась".
Со свой стороны, пограничная служба Украины ссылается на местное законодательство. "Граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили на Украину", - объяснили пограничники.
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Из-за отказа во въезде в Украину почти 100 российских граждан, вылетавших из Минска, были вынуждены вернутся в белорусскую столицу.
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