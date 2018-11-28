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«Не смогли подтвердить цель поездки». Украина за неделю отправила обратно в Минск 100 россиян

29.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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«Не смогли подтвердить цель поездки». Украина за неделю отправила обратно в Минск 100 россиянМинск 100 россиян">

фото: tsn.ua

Из-за отказа во въезде в Украину почти 100 российских граждан, вылетавших из Минска, были вынуждены вернутся в белорусскую столицу.

Об этом ТАСС сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси. "За истекшие сутки в Минск возвратились девять граждан России, в том числе один из Запорожья", - проинформировал официальный представитель погранведомства.

Антон Бычковский уточнил, что "в целом по этим направлениям [украинские аэропорты] ситуация по количественным показателям, структуре пассажиропотока не изменилась".

Со свой стороны, пограничная служба Украины ссылается на местное законодательство. "Граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили на Украину", - объяснили пограничники.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за отказа во въезде в Украину почти 100 российских граждан, вылетавших из Минска, были вынуждены вернутся в белорусскую столицу.
 
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