Белорусская желдорога планирует к концу 2019 года отказаться от привязки к доллару в расчетах за транзит

Белорусская железная дорога (БЖД) намерена перейти к концу 2019 года на расчеты в белорусских рублях за транзит грузов по территории республики, сообщил начальник БЖД Владимир Морозов в ходе заседания "круглого стола" в Калининграде на тему транспортно-логистического потенциала БЖД в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью.

"В настоящее время тарифная политика БЖД и расчеты за транзит грузов по сети дороги привязаны к доллару. И ни для кого не секрет, что ведется работа по отказу от этой практики. Все будет проводиться в рублях (белорусских рублях - ИФ) в зависимости от соотношения белорусской и российской валют", - сказал В.Морозов.