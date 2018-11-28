Ревность и провода. За вечер в Слуцке районе сгорели два Фольксвагена

За вечер 28 ноября в Слуцке сгорели две машины, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС. В обоих случаях никто не пострадал.

В 21:36 на «101» поступило сообщение о загорании VolksWagen Golf по улице Дроботова вблизи дома №223 по улице Ленина. Как рассказали в Слуцком РОВД, причиной пожара могло стать то, что мужчина увидел свою жену с новым сожителем и в порыве эмоций повредил электропроводку. Затем он закрыл машину и ушёл. Возможно, из-за этого произошло короткое замыкание, которое привело к загоранию.

Затем в 23:17 поступило сообщении о загорании VolksWagen Passat на улице Социалистической, прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

Это два случая никак не связаны и не носят криминальный характер, отметили в РОВД.

О характере повреждений автомобилей можно судить по фотографиям.



































































































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