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Фотофакт: магазин «Виленский» возобновил работу
29.11.2018 — Разное | Слуцк Город
29 ноября магазин «Виленский» на одноименной улице в Слуцке возобновил работу. Раньше собственником магазина был КУП «Восток», новый владелец торгового объекта - «Универмаг «Слуцк».
В помещении сделали небольшой ремонт, время работы и расположение товарных секций остались прежними.
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29 ноября магазин «Виленский» на одноименной улице в Слуцке возобновил работу. Раньше собственником магазина был КУП «Восток», новый владелец торгового объекта -...
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