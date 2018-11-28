Эра Карлсена продолжается. Норвежский шахматист защитил чемпионский титул на тай-брейке

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сохранил титул чемпиона мира по шахматам, одолев в среду в Лондоне претендента на это звание американца Фабиано Каруану на тай-брейке со счетом 3:0, сообщает ТАСС .



Магнус Карлсен. Фото: Reuters

Судьба матча за шахматную корону решилась в партиях с укороченным — 25-минутным — контролем времени после того, как все 12 партий с классическим контролем завершились вничью.

Никогда ранее в 132-летней истории подобных матчей не было поединков, участники которых не сыграли бы ни одной результативной партии в классические шахматы, и с этой точки зрения показанный в Лондоне результат выглядит уникальным и разочаровывающим.

При этом нельзя сказать, что у обоих гроссмейстеров не было шансов на победу. Например, в первой партии игравший черными Карлсен имел реальный шанс открыть счет, но не воспользовался им в должной мере. В шестой партии большое преимущество с шансами на выигрыш было уже у Каруаны, а в 10-й — снова у чемпиона мира.

Следует отметить, что все эти шансы возникали тогда, когда у сильнейшей стороны были черные фигуры. И в этом состоит еще одна поразительная особенность завершившегося поединка — он стал поистине «черным матчем для белых». То есть матч наглядно подчеркнул проявившуюся в последние годы в шахматах тенденцию снижения значения преимущества игры белыми. Это происходит на фоне усилившейся подготовки ведущих гроссмейстеров с помощью сильнейших шахматных компьютеров и является во многом подтверждением известной истины, что шахматы — это ничейная игра с довольно большим запасом прочности с обеих сторон.

Чемпион доволен, претендент — не слишком

На пресс-конференции после тай-брейка, завершившегося с сухим счетом в пользу чемпиона, Магнус Карлсен не скрывал своего удовлетворения тем, что сохранил высший шахматный титул еще на два года.

— Я очень рад, я чувствовал, что это хороший день. Я хорошо поработал, все прошло отлично, — сказал он.

27-летний гроссмейстер прокомментировал мнение экс-чемпионов мира Гарри Каспарова и Владимира Крамника, которые раскритиковали Карлсена за его решение не продолжать, казалось бы, выгодную для него борьбу в 12-й партии с классическим контролем времени и отложить решение судьбы матча на тай-брейк.

— Что касается мнений Гарри и Влада, то я даю им право на это глупое мнение, — сказал норвежский гроссмейстер под смех зала.

Он признал, что качество его игры в последнее время его не вдохновляло.

— Честно говоря, в последние пару лет моя игра не была выдающейся. И с этой точки зрения мои действия в партиях с классическим контролем стали шагом в верном направлении. Я думаю, что играл относительно хорошо, — сказал норвежец.

Каруана же признал, что не показал на тай-брейке своей лучшей игры. Он также сказал, что разочарован общим итогом матча, но при этом поблагодарил команду своих помощников за их неустанную работу.

Оценивая ход основной части матча, то есть партий с классическим контролем времени, претендент сказал:

— У меня было два серьезных шанса по ходу матча, у Магнуса также была пара возможностей победить, причем в одной из партий он имел совершенно выигрышную позицию.



Фабиано Каруана. Фото: Reuters

Американский гроссмейстер назвал привилегией участие в матче против Карлсена, но при этом выразил как общее разочарование исходом поединка, так и надежду на то, что он сможет восстановиться после этого поражения.

Президента FIDE ничьими не удивишь

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает закономерным обилие ничейных результатов.

— Магнус признал, что играл с одним из самых сильных шахматистов. И именно в «классике» такой результат закономерен, — сказал Дворкович, упомянув матч 1984−1985 годов между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым (первый из пяти сыгранных между ними матчевых поединков за звание чемпиона мира), который изобиловал ничьими.

— Прецеденты уже были. Но, несмотря на это, к шахматам сохранился огромный интерес, — сказал глава FIDE.

— Тем не менее, есть различные предложения по уменьшению количества дней отдыха и количества партий, изменению формата игры и так далее. Будем все предложения анализировать и принимать решение по итогам консультаций с шахматной общественностью, с лучшими шахматистами. Независимо от формата интерес к шахматам не теряется, — заверил Дворкович.

Почему снова Карлсен

Дворкович уверен, что Карлсен психологически был лучше готов к тай-брейку, что в итоге и помогло ему одержать итоговую победу.

— Магнус психологически был лучше готов к первой партии, а она оказалась по сути решающей, дальше Фабиано уже пытался отыграться и делал объективно неидеальные ходы, рисковал, и это привело еще к двум поражениям, — сказал Дворкович.

— Магнус — настоящий чемпион. Можно спорить о правильных или неправильных, красивых или некрасивых решениях, тем не менее он показал чемпионскую игру, а в целом мы увидели игру высочайшего качества в исполнении двух лучших шахматистов нынешнего времени, — добавил президент FIDE.



Фото: Reuters

Дворкович позитивно оценил подготовку матча, отметив в качестве плюса то, что «у зрителей была возможность смотреть несколько вариантов трансляций и слушать разные комментарии». По его словам, организаторы лондонского матча сделали все, что было необходимо для качественной игры обоих соперников, но при этом выразил надежду, что в будущем при организации поединков на первенство мира для реализации этой цели будет сделано еще больше.

— Думаю, что можно больше вовлекать местные шахматные сообщества, можно иметь больше дополнительных мероприятий и активностей вокруг матча на первенство мира, чтобы увеличивать интерес к шахматам, — добавил президент FIDE.

Четырехкратный чемпион

Карлсен — 16-й чемпион мира. Он завоевал шахматную корону в 2013 году, одолев своего предшественника на шахматном троне индийца Вишванатана Ананда на его родине в индийском Ченнаи. В 2014 году в Сочи он снова встретился с Анандом и снова победил, а в 2016 году выиграл матч у россиянина Сергея Карякина — также на тай-брейке после ничейного счета в «классике». Магнус Карлсен является обладателем наивысшего рейтинга в истории шахмат — 2882 пункта, которого он достиг в 2014 году. Его нынешний рейтинг — 2835.

Каруана — американец итальянского происхождения, имеющий два гражданства. Он завоевал право поспорить с Карлсеном за шахматную корону, одержав весной 2018 года уверенную победу на турнире претендентов в Берлине. В ноябрьском рейтинг-листе FIDE Каруана занимал второе место с 2832 очками, что всего на три пункта меньше, чем у Карлсена.