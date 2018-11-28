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В Китае запретили эксперименты с генной модификацией людей

29.11.2018 18:23 — Разное | Tut.by  
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Министерство здравоохранения Китая запретило эксперименты с людьми в области генной модификации, назвав такие опыты «чрезвычайно отвратительными» и «грубым нарушением врачебной этики», противоречащим китайским законам. Об этом в четверг сообщил агентству «Синьхуа» заместитель министра здравоохранения КНР Ху Наньпин, передает ТАСС.


Фото: Reuters

По словам чиновника, его ведомство «твердо выступает против таких экспериментов». «Модификация генов человеческих эмбрионов полностью запрещена в Китае», — подчеркнул замглавы минздрава.

Запрет экспериментов с целью изменения генов человека в Китае последовал вслед за скандалом, вызванным заявлением ученого Хэ Цзянькуя о том, что он помог создать первых в мире людей с измененными генами — двух девочек-близнецов. После резко отрицательной реакции на это китайского научного сообщества и медицинских кругов за рубежом Хэ Цзянькуй сообщил, что «делает паузу в своей работе в области генной инженерии».

 
 
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Хэ Цзянькуй сообщил, что «делает паузу в своей работе в области генной инженерии».
 
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