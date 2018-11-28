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Можно, если захотеть. Смотрите, как спроектировали и построили дом, сохранив при этом все деревья
Те, кто ценит природу, пытаются максимально сохранить ее при и строительстве. Помните, дачный домик в Эстонии, который построили
Вилла расположена в Мумбаи (мегаполис в Индии). Ее проектированием занималась
У виллы необычная планировка, которую архитекторы объясняют тем, что старались, как этого просил хозяин, сохранить все деревья — 80-летние кокосовые пальмы. И у них это получилось.
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При строительстве дома архитекторам удалось сохранить 80-летние пальмы.
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