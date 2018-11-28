Можно, если захотеть. Смотрите, как спроектировали и построили дом, сохранив при этом все деревья

Те, кто ценит природу, пытаются максимально сохранить ее при и строительстве. Помните, дачный домик в Эстонии, который построили вокруг яблони ? А в Индии архитекторы так спроектировали виллу, что помогли ее хозяину сохранить на участке очень старые пальмы. Смотрите, как здорово получилась!



Фото: abrahamjohnarchitects.com

Вилла расположена в Мумбаи (мегаполис в Индии). Ее проектированием занималась фирма Abraham John ARCHITECT, которая существует на рынке с 1967 года.

У виллы необычная планировка, которую архитекторы объясняют тем, что старались, как этого просил хозяин, сохранить все деревья — 80-летние кокосовые пальмы. И у них это получилось.



Фото: abrahamjohnarchitects.com



Фото: abrahamjohnarchitects.com



Фото: abrahamjohnarchitects.com



Фото: abrahamjohnarchitects.com



Фото: abrahamjohnarchitects.com



Фото:abrahamjohnarchitects.com