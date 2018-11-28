ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно, если захотеть. Смотрите, как спроектировали и построили дом, сохранив при этом все деревья

29.11.2018 18:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Те, кто ценит природу, пытаются максимально сохранить ее при и строительстве. Помните, дачный домик в Эстонии, который построили вокруг яблони? А в Индии архитекторы так спроектировали виллу, что помогли ее хозяину сохранить на участке очень старые пальмы. Смотрите, как здорово получилась!


Фото: abrahamjohnarchitects.com

Вилла расположена в Мумбаи (мегаполис в Индии). Ее проектированием занималась фирма Abraham John ARCHITECT, которая существует на рынке с 1967 года.

У виллы необычная планировка, которую архитекторы объясняют тем, что старались, как этого просил хозяин, сохранить все деревья — 80-летние кокосовые пальмы. И у них это получилось.


Фото: abrahamjohnarchitects.com

Фото: abrahamjohnarchitects.com

Фото: abrahamjohnarchitects.com

Фото: abrahamjohnarchitects.com

Фото: abrahamjohnarchitects.com

Фото:abrahamjohnarchitects.com
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При строительстве дома архитекторам удалось сохранить 80-летние пальмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика