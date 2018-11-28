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Брестская «молочка» оказалась любимым продуктом белорусов и взяла Гран-при премии «Народная марка»

29.11.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лучшие продукты Беларуси определило народное голосование. В течение месяца организаторы премии распространили около 2 млн. анкет и опросили почти 3 тыс. человек во всех регионах. Вопросы не содержали вариантов ответов, то есть респонденты должны были без подсказок вспомнить и назвать любимые торговые марки.

Среди продовольственных товаров белорусы предпочли «Савушкин продукт», который с большим отрывом (более чем в 3 раза) обошел другие торговые марки. В число популярных также вошли производители шоколада, муки, рыбных и мясных изделий.

Помимо гран-при, лучшие продукты питания выбирали по 58 категориям. Проще всего было определить победителей в «молочке». Так, в традиционных молочных продуктах за «Савушкин продукт» отдали голоса 45% респондентов. Йогурты этого брестского производства предпочитает каждый второй белорус (55,8% голосов). При этом, как выяснилось, самые популярные твердые сыры выпускают под маркой «Брест-Литовск», а плавленые – «Ласковое лето».

«Год за годом наша компания укрепляет свои позиции на молочном рынке Беларуси, о чем свидетельствуют и результаты народного опроса. А это значит, что мы с покупателем неплохо знаем друг друга. Современные потребители все больше заботятся о своем здоровье и отдают предпочтение натуральным продуктам: для них важен не только вкус, но и состав, а, следовательно, качество продукта. Чтобы быть успешным на рынке, нужно производить только натуральную и полезную продукцию. И этому принципу мы будем следовать всегда», – отметила заместитель генерального директора ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Премию «Народная марка» вручают в Беларуси в 6-й раз. Опрос проводился во всех регионах по репрезентативной выборке, учитывающей портрет белорусского покупателя. Так, около 60% респондентов составили женщины, а 40% – мужчины. Больше всего опрошенных (36,8%) составили потребители в возрасте от 25 до 34 лет.

Компания «Савушкин продукт» осуществляет регулярные экспортные поставки в 28 стран мира. Среди них – Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, ОАЭ, Иордания, Сингапур, Южная Корея, Израиль, КНР, Гонконг и страны ЕС. Удельный вес экспорта в общем объеме продаж за 10 месяцев текущего года превысил 56%. Причем в структуре экспортных поставок основной акцент компания делает на поставку готовых к употреблению молочных продуктов: питьевого молока, творогов, сметаны, йогуртов и сыров.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси выбрали лучшие продовольственные продукты. Гран-при премии потребительского признания «Народная марка» удостоена брестская компания «Савушкин...
 
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