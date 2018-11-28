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Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»

29.11.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях в период времени с 26 ноября по 06 декабря 2018 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!». В рамках данной акции сотрудники сотрудники Госавтоинспекции Брестчины совместно с корреспондентами ТРК «Брест» сегодня, 29 ноября, на центральных улицах нашего города, провели профилактическую акцию «А Вы переобулись?».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»

В рамках мероприятия инспекторы ГАИ проверили, насколько сознательно наши граждане подготовили свои транспортные средства к зиме, а точнее установили они зимний тип шин или решили встретить зиму на "лете". С радостью отметим, что все из остановленных водителей оказались законопослушными и успели "переобуться".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»

Со всеми водителями проведены профилактические беседы, акцентируя внимание на недопустимости участия в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами с 1 декабря по 1 марта, а также внимательном и осторожном вождении транспортного средства в условиях зимней непогоды, также вручались тематические памятки с рекомендациями безопасного поведения на дороге зимой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»

Среди остановленных автомобилей были и водители осуществляющие перевозку пассажиров ("маршрутные такси"), а также скорая помощь. На этих автомобилях также установлена зимняя резина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»

Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта обязательно оборудование транспортных средств зимними шинами. Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн. Зимние шины устанавливаются на всех колесах ТС. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M S», «M.S», «M S» или «All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»


С 1 декабря инспектора ГАИ проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой и водители, чьи транспортные средства не оборудованы зимними шинами, будут привлекаться к административной ответственности (предупреждение или штраф до пяти десятых базовой величин). В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, наступает административная ответственность в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до одной базовой величины. В случае совершения действия повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, предусмотрена административная ответственность в виде наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61077.php

Сотрудники ГАИ провели в Бресте акцию: «А Вы переобулись?»


ПОМНИТЕ! Зимнее вождение требует от водителя особых навыков в управлении автомобилем на скользкой поверхности!

Будьте внимательны! Не подвергайте себя и окружающих опасности!

 
Теги: Брест
 
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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