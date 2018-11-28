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Брест: в результате попутного столкновения тяжело травмирован водитель "Ауди"

29.11.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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29 ноября около 14:20 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61076.php

Брест: в результате попутного столкновения тяжело травмирован водитель "Ауди"

По предварительной информации: 28-летний житель д.Скоки Брестского района, управляя автомобилем марки "Ауди", двигаясь по автодороге Р16, в направлении от ул.Катин Бор в сторону ул.л-та Рябцева, за перекрестком с ул.Катин Бор совершил попутное столкновение с автомобилем марки "Ниссан", под управлением 24-летней односельчанки, после чего съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель "Ауди" с тяжелыми травмами госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61076.php

Брест: в результате попутного столкновения тяжело травмирован водитель "Ауди"

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Информация будет дополнена.

 
Теги: Брест
 
 
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29 ноября около 14:20 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний житель д.Скоки Брестского района,...
 
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