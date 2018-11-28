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Самые богатые работники в Беларуси зарабатывают почти в 8 раз больше, чем самые бедные
29.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Средняя зарплата белорусов в октябре выросла почти до 1000 рублей — не хватило 30 копеек. Средние зарплаты в Беларуси, по прогнозам властей, должны составить заветную 1000 рублей, а в целом по году — нет. При этом в декабре 2019 года средние заработки белорусов, как планируется, должны составить 1100 рублей.
В горнодобывающей промышленности средние октябрьские заработки составили 1832 рубля, на производстве химических продуктов — 1772 рубля, на производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 1737 рублей.
У работников, которые занимаются инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области, средние заработки в октябре составили 1606 рублей, а вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — 2107 рублей.
При этом работники пассажирского воздушного транспорта зарабатывают 2936 рублей, грузового воздушного транспорта — 1949 рублей, вспомогательной деятельности воздушного транспорта — 1710 рублей.
Лидируют по средним заработкам работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3897 рублей.
Это почти в 7,7 раза больше, чем у зарплатных аутсайдеров — работников парикмахерских и салонов красоты. Эти работники в октябре в среднем получали 506 рублей.
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Средняя зарплата белорусов в октябре выросла почти до 1000 рублей — не хватило 30 копеек. Средние зарплаты в Беларуси, по прогнозам...
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