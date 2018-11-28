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Стало известно, как будет выглядеть воссозданный Туровский крест
Новости Беларуси. 29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсе проектов по возрождению святыни, объявленном Белорусской православной церковью, участвовали девять ювелиров и художников. В реальность воплотят лишь эскиз молодого дизайнера.
Размер будущего креста – чуть более 50 сантиметров. Его выполнят из серебра и золота, а также украсят драгоценными камнями.
Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
Елена Андрющенко, победитель эскизных проектов воссоздания Туровского креста:
По некоторым историческим сведениям, святыня исчезла во время землетрясения, которое разрушило древний Туров еще в XIII веке. Спустя столетия – в середине XX века – фрагменты артефакта обнаружили при раскопках. В 2017 году в ходе рабочей поездки в Гомельский регион Президент распорядился восстановить святыню.
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Стало известно, как будет выглядеть воссозданный Туровский крест
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Новости Беларуси. 29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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