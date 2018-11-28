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«Не сделаешь − посажу». В твиттере описывают первый секс цитатами Лукашенко и мемами

29.11.2018 19:00 — Разное | KYKY  
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В твиттере чуть ли не каждый день устраивают смешные флешмобы. В этот раз пользователям предложили описать свой первый секс цитатами людей вроде Лукашенко и Путина, с помощью эмодзи, статьями из конституции и так далее. Как обычно, получилось смешно − а в твиттере по-другому и не бывает.

Цитаты Лукашенко

На момент написания заметки тред набрал 29 ответов − есть немало интересного.

Мемы

Ну, тут всё просто.

Цитаты Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян − главный редактор Russia Today. Это она брала интервью у Петрова и Боширова (то есть у Мишкина и Чепиги, помните таких?). Маргарита активно пишет в свой telegram-канал, и там тоже хватает классных цитат для такого флешмоба.

Цитаты Путина из Мюнхенской речи

Речь 2007 года, которую можно назвать легендарной, быстро разобрали на цитаты. В выступлении Владимир Путин говорил о том, что современный мир не может быть однополярен. Политики и СМИ потом оценивали выступление президента как одну из самых агрессивных со времён Холодной войны. Сенатор США Линдси Грэхам сказал: «Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие».

 

 
 
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В твиттере чуть ли не каждый день устраивают смешные флешмобы. В этот раз пользователям предложили описать свой первый секс цитатами людей вроде Лукашенко и...
 
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