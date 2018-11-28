|
«Не сделаешь − посажу». В твиттере описывают первый секс цитатами Лукашенко и мемами
>
В твиттере чуть ли не каждый день устраивают смешные флешмобы. В этот раз пользователям предложили описать свой первый секс цитатами людей вроде Лукашенко и Путина, с помощью эмодзи, статьями из конституции и так далее. Как обычно, получилось смешно − а в твиттере по-другому и не бывает.
Цитаты Лукашенко
На момент написания заметки тред набрал 29 ответов − есть немало интересного.
Мемы
Ну, тут всё просто.
Цитаты Маргариты Симоньян
Маргарита Симоньян − главный редактор Russia Today. Это она брала интервью у Петрова и Боширова (то есть у
Цитаты Путина из Мюнхенской речи
Речь 2007 года, которую можно назвать легендарной, быстро разобрали на цитаты. В выступлении Владимир Путин говорил о том, что современный мир не может быть однополярен. Политики и СМИ потом оценивали выступление президента как одну из самых агрессивных со времён Холодной войны. Сенатор США Линдси Грэхам сказал: «Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В твиттере чуть ли не каждый день устраивают смешные флешмобы. В этот раз пользователям предложили описать свой первый секс цитатами людей вроде Лукашенко и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)