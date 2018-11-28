«Не сделаешь − посажу». В твиттере описывают первый секс цитатами Лукашенко и мемами

В твиттере чуть ли не каждый день устраивают смешные флешмобы. В этот раз пользователям предложили описать свой первый секс цитатами людей вроде Лукашенко и Путина, с помощью эмодзи, статьями из конституции и так далее. Как обычно, получилось смешно − а в твиттере по-другому и не бывает.

Цитаты Лукашенко

Опишите вам первый секс цитатой Александра Григорьевича. — Сярожа ϟ Сілівончык (@tdwallker) 28 ноября 2018 г.

На момент написания заметки тред набрал 29 ответов − есть немало интересного.

Употребляю в пищу только белорусское, потому что иностранное мне в рот не лезет. — сикеля вы мои сикеля (@gondon_mrazi) 29 ноября 2018 г.

Надо расширять эти узкие места. — Kastuś (@Kastus203) 28 ноября 2018 г.

я работал в деревне и жил с мужиками — егор арматура (@uncgeorge) 28 ноября 2018 г.

Мы его поднимем — ROTTEN FOX (@Stiviold) 28 ноября 2018 г.

Не сделаешь - посажу. — Des Pizham (@zxstab) 29 ноября 2018 г.

Доярка в постель к мужику должна ложиться помытой! — coscolina (@zheromka) 29 ноября 2018 г.

Мемы

Опишите ваш первый секс мемом — Лентач (@oldLentach) 28 ноября 2018 г.

Ну, тут всё просто.

Цитаты Маргариты Симоньян

Ладно. Опишите ваш первый секс цитатой из телеграм-канала Маргариты Симоньян — сахарная княжна (@yasakharnaya) 29 ноября 2018 г.

Маргарита Симоньян − главный редактор Russia Today. Это она брала интервью у Петрова и Боширова (то есть у Мишкина и Чепиги , помните таких?). Маргарита активно пишет в свой telegram-канал, и там тоже хватает классных цитат для такого флешмоба.

классика



когда два-три человека в АП возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается — арина (@nyanyapushkina) 29 ноября 2018 г.

Цитаты Путина из Мюнхенской речи

Опишите ваш первый секс словами из Мюнхенской речи Владимира Путина — Марк Шейн (@Mark__Shein) 28 ноября 2018 г.

Речь 2007 года, которую можно назвать легендарной, быстро разобрали на цитаты. В выступлении Владимир Путин говорил о том, что современный мир не может быть однополярен. Политики и СМИ потом оценивали выступление президента как одну из самых агрессивных со времён Холодной войны. Сенатор США Линдси Грэхам сказал: «Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие».

Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. — Дед Едрос (@ded_edros) 28 ноября 2018 г.

Я не очень понял, что Вы имели в виду, когда спросили об опыте наших военных в Чечне. Опыт малоприятный, но большой. — Альпака-скинхед (@alpaka_white) 28 ноября 2018 г.

Вы хоть понимаете, что вы натворили? — MantiCore (@VasyanLoLpro) 28 ноября 2018 г.

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. — Корбен Даллас (@crankshaftivan) 28 ноября 2018 г.

В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку — Дельта Хрен (@DeltadanChief) 28 ноября 2018 г.