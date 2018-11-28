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В НАТО ответили на призыв Порошенко по Азову

29.11.2018 19:07 — Разное | Партизан  
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Корабли Альянса проводят патрулирование и учения в Черном море. В этом году их присутствие в регионе выросло в полтора раза.


Фото: Думская.net, В Черном море есть достаточное присутствие НАТО, пояснили в Альянсе

У НАТО уже есть мощное присутствие в Черноморском регионе. Так ответила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко ввести корабли в Азовское море, сообщает Голос Америки в четверг, 29 ноября.

В НАТО отметили, что на рабочей основе проводят патрулирование и учения в Черном море. В частности, корабли Альянса провели там 120 дней в этом году, что больше, чем 80 дней в 2017 году.

Лунгеску подчеркнула, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

"В Черном море уже есть значительное присутствие НАТО и мы продолжим оценивать свое присутствие в регионе", - заявила пресс-секретарь НАТО.

Как сообщалось, Порошенко в интервью немецкой газете Bild рассказал, что призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море для безопасности региона.

В свою очередь в Кремле призыв Порошенко к НАТО расценили как провокацию. 



 
 
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Корабли Альянса проводят патрулирование и учения в Черном море. В этом году их присутствие в регионе выросло в полтора раза.
 
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