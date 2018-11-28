В НАТО ответили на призыв Порошенко по Азову





Фото: Думская.net, В Черном море есть достаточное присутствие НАТО, пояснили в Альянсе





У НАТО уже есть мощное присутствие в Черноморском регионе. Так ответила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко ввести корабли в Азовское море, сообщает Голос Америки в четверг, 29 ноября.





В НАТО отметили, что на рабочей основе проводят патрулирование и учения в Черном море. В частности, корабли Альянса провели там 120 дней в этом году, что больше, чем 80 дней в 2017 году.





Лунгеску подчеркнула, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.





"В Черном море уже есть значительное присутствие НАТО и мы продолжим оценивать свое присутствие в регионе", - заявила пресс-секретарь НАТО.





Как сообщалось, Порошенко в интервью немецкой газете Bild рассказал, что призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море для безопасности региона.





В свою очередь в Кремле призыв Порошенко к НАТО расценили как провокацию.







