ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты устроили настоящее «инферно» на стадионе

29.11.2018 19:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов 2018/19 между «АЕКом» и «Аяксом» запомнится не действиями футболистов на поле, а фанатским безумием на трибунах.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, перед началом матча один из болельщиков принимающей стороны выскочил на беговые дорожки стадиона и бросил файер в болельщиков голландской команды.

Позже в болельщиков «Аякса» полетели бутылки с зажигательной смесью, раздались взрывы.

Органы правопорядка вмешались в «перестрелку», ликвидировав беспорядок. 


На гостевом секторе из-за пиротехнических изделий вспыхнул пожар, однако сотрудники пожарной службы справились с пламенем.

Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Для «АЕКа» это поражение стало пятым в пяти матчах. «Аякс» же победой обеспечил себе выход в плей-офф турнира.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов 2018/19 между «АЕКом» и «Аяксом» запомнится не действиями футболистов на поле, а фанатским безумием на трибунах.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не сделаешь − посажу». В твиттере описывают первый секс цитатами Лукашенко и мемами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика