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Фанаты устроили настоящее «инферно» на стадионе
Первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов 2018/19 между «АЕКом» и «Аяксом» запомнится не действиями футболистов на поле, а фанатским безумием на трибунах.
Как
Позже в болельщиков «Аякса» полетели бутылки с зажигательной смесью, раздались взрывы.
Органы правопорядка вмешались в «перестрелку», ликвидировав беспорядок.
На гостевом секторе из-за пиротехнических изделий вспыхнул пожар, однако сотрудники пожарной службы справились с пламенем.
Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Для «АЕКа» это поражение стало пятым в пяти матчах. «Аякс» же победой обеспечил себе выход в плей-офф турнира.
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Первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов 2018/19 между «АЕКом» и «Аяксом» запомнится не действиями футболистов на поле, а фанатским безумием на трибунах.
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