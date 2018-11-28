Фанаты устроили настоящее «инферно» на стадионе





передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, перед началом матча один из болельщиков принимающей стороны выскочил на беговые дорожки стадиона и бросил файер в болельщиков голландской команды. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, перед началом матча один из болельщиков принимающей стороны выскочил на беговые дорожки стадиона и бросил файер в болельщиков голландской команды.





Позже в болельщиков «Аякса» полетели бутылки с зажигательной смесью, раздались взрывы.





Органы правопорядка вмешались в «перестрелку», ликвидировав беспорядок.









На гостевом секторе из-за пиротехнических изделий вспыхнул пожар, однако сотрудники пожарной службы справились с пламенем.





Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Для «АЕКа» это поражение стало пятым в пяти матчах. «Аякс» же победой обеспечил себе выход в плей-офф турнира.