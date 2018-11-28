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Скандал в столбцовском костеле: неравнодушные верующие написали в милицию заявление на предыдущего ксендза

29.11.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Совсем недавно в Столбцы Минской области был направлен ксёндз Игорь Лашук, известный своей деятельностью по восстановлению католических храмов.

Скандал в столбцовском костеле: неравнодушные верующие написали в милицию заявление на предыдущего ксендза
Ксёндз Рышард — слева. Фото dzr.by
Перевели его в Столбцовский приход Святого Казимира, после того как двое служивших там ранее ксендзов-поляков ушли со скандалом.


Костёл Святого Казимира. Фото из соцсетей

Сейчас об этой истории неохотно вспоминают и сами священники, и прихожане. Слухи ходят разные: говорят, и что двое ксендзов написали жалобы друг на друга, и что один даже подал в суд на другого.

Но, по информации «Нашей Нивы», события развивались приблизительно так.

1 августа 2017 года двух ксендзов поменяли местами. Ришард Пежхала, служивший в Дзержинске, в приходе Святой Анны, направился в Столбцы. А ксендз из Столбцов Адам Врубель уехал на новое место в Дзержинск.


Спустя какое-то время Ришард стал возмущаться ситуацией в костеле Святого Казимира, который строится уже несколько лет. Мол, с деньгами, собранными на строительство храма, возникли вопросы.


«Пропали деньги при строительстве. Были растраты», — говорит сегодня Ришард Пежхала. Но подробности сообщать не захотел. Утверждает только, что в суд не подавал.

Как говорят некоторые местные жители, ксёндз Ришард не скрывал своего возмущения перед прихожанами. Да, в суд он действительно не подавал. Но несколько верующих направили в милицию заявления с просьбой разобраться, мол, что там произошло с теми деньгами.

«Деньги в костеле — темное дело, — объясняет «Нашей Ниве» один из прихожан. — Люди часто собирают деньги. Разные суммы, конечно, и не всегда много. Но якобы ведется журнал учета, есть бухгалтер, чтобы впоследствии перечислить пожертвования в банк. Если пошло мимо — это нарушение».

Ксендз Ришард решил, что что-то «прошло мимо». Его позиция и спровоцировала местных жителей обратиться в милицию. Провели проверку. Но результаты ее не озвучивают.

«Столбцовским РОВД завершена проверка. Она была проведена в полном объеме, о ее результатах проинформированы заинтересованные стороны. Уголовное дело не возбуждалось», — прокомментировали ситуацию в милиции Минской области.

Прихожане впоследствии признались — факты преступлений или краж известны им не были. Просто ксендз ста возмущаться, вот они и начали переживать.

К настоящему времени обоих ксендзов перевели в Польшу. Адам Врубель, который и вызвал подозрения у ксендза Рышарда, комментировать поведение столбцовских прихожан и своего коллеги не хочет. «Я в Беларуси больше не работаю, никаких комментариев», — говорит он.


Ксёндз Адам Врубель. Фото из соцсетей

Местные жители тоже не хотят вспоминать подробности. Какую именно информацию по результатам проверки милиционеры передали католическому «начальству», также неизвестно. Ответственный за связь с прессой в Католической церкви недоступен в течение нескольких дней.


 
 
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Совсем недавно в Столбцы Минской области был направлен ксёндз Игорь Лашук, известный своей деятельностью по восстановлению католических храмов.
 
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