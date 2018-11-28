Захваченных украинских моряков начали вывозить в Москву









Крым. Реалии со ссылкой на крымскотатарского активиста Наримана Джеляла и адвокатов украинцев Джемиля Темишева и Эмине Авамилеву. Об этом сообщаетсо ссылкой на крымскотатарского активиста Наримана Джеляла и адвокатов украинцев Джемиля Темишева и Эмине Авамилеву.





По словам Наримана Джеляла, часть украинских моряков уже отправили в СИЗО Москвы. Раненые моряки из Керченской городской больницы были вывезены в Симферополь.





Сколько моряков уже отправлены в Россию, пока неизвестно.





комментарии НВ заявил, что украинских военных моряков, скорее всего, отправят в Москву и поместят в "персональную тюрьму ФСБ" - СИЗО Лефортово. Ранее адвокат Николай Полозов взаявил, что украинских военных моряков, скорее всего, отправят в Москву и поместят в "персональную тюрьму ФСБ" - СИЗО Лефортово.





Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.





Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.









По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.





После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.



