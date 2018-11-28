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Презентация официального талисмана II Европейских игр 2019 года прошла в Минске

29.11.2018 18:13 — Разное | Партизан  
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Им стал Лисенок Лесик. Маскот Евроигр имеет даже свой аккаунт в Инстаграме.


Фото: Еврорадио

 Им стал Лисенок Лесик. Маскот Евроигр имеет даже свой аккаунт в Инстаграме.

Вот как пресс-служба Евроигр описывает Лесика:

"О том, что 2019 будет самым ярким годом в его жизни, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на козырьке Лесика. Зеленый цвет на футболке талисмана обозначает развитие и гармонию, а черные шорты — дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о несокрушимости нашего персонажа, а красный отражает его энергичность!"

Продажа билетов на Евроигры стартует 1 декабря.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня 2019 года. В них примут участие более 4000 спортсменов. Они разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Кстати, турниры по 10 видам спорта станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.


 
 
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Им стал Лисенок Лесик. Маскот Евроигр имеет даже свой аккаунт в Инстаграме.
 
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