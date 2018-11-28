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Потолок может рухнуть на детей. В Осиповичах срочно закрывают школу
Здание средней школы № 4 в Осиповичах временно запретили эксплуатировать. Перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в МЧС.
Школу обследовала специальная организация. Экспертиза и показала, что плиты перекрытия третьего этажа находятся в аварийном состоянии.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском районном исполнительном комитете 28 ноября решили временно не использовать здание, которому 52 года. Здесь планируют снять нагрузку с плит и укрепить их.
С сегодняшнего дня, 29 ноября, занятия в школе отменяются. Вместо уроков дети и учителя пошли на День безопасности жизнедеятельности в районный центр культуры. Уже завтра все 740 детей будут заниматься в осиповичской гимназии.
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Здание средней школы № 4 в Осиповичах временно запретили эксплуатировать. Перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в...
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