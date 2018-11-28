Потолок может рухнуть на детей. В Осиповичах срочно закрывают школу

Школу обследовала специальная организация. Экспертиза и показала, что плиты перекрытия третьего этажа находятся в аварийном состоянии.





На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском районном исполнительном комитете 28 ноября решили временно не использовать здание, которому 52 года. Здесь планируют снять нагрузку с плит и укрепить их.





С сегодняшнего дня, 29 ноября, занятия в школе отменяются. Вместо уроков дети и учителя пошли на День безопасности жизнедеятельности в районный центр культуры. Уже завтра все 740 детей будут заниматься в осиповичской гимназии.



