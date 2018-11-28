Суд вынес приговор учредителям бывшего дилера Suzuki

В 2016 году бизнесменами заинтересовались следователи, а прошедшим летом дело было передано в суд. Сегодня в отношении предпринимателей был вынесен приговор.





Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» — с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 10 до 100%, однако машины не получили.





Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств.





Следствие выяснило, что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.





Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (Завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) УК Беларуси.





После судебных разбирательств прокурор сделал вывод, что вина обвиняемых доказана, и запросил назначить наказание Яблонскому-старшему — 8 лет, младшему — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией.





— Из нашей группы пострадавших кто-то всегда присутствовал на заседаниях. Но раскаяния от Яблонских мы так и не дождались, — рассказал один из пострадавших Владимир Лукошко. — Даже в последнем слове старший сказал, что не признает в произошедшем своей вины, а младший, Денис, признал, что он виноват разве что по уголовной статье 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения. — Прим. AUTO.TUT.BY). Говорили, что во всем виновато наше время, риск бизнеса, московские учредители, которые подвели и заставляли их действовать таким образом.





Пострадавшие были поражены позицией защиты обвиняемых: адвокаты просили оправдать их.





— А почему оправдать? Обоснованных доводов мы так и не услышали, упор был на то, что бизнес — это риск. А Дениса надо пожалеть, потому что у него двое маленьких детей.





Александра Яблонского и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сегодня, 29 ноября, суд Октябрьского района Минска признал виновным по ч.4 ст. 209и приговорил его к 8 годам лишения свободы.





Денис Яблонский признан виновным по ч. 4 ст. 209 и ч. 4 ст. 210. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Отец и сын будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, также у них будет конфисковано имущество.





По решению суда, оба они должны будут выплатить пострадавшим деньги за причиненный материальный ущерб.







