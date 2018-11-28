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Продолжительность жизни в США снижается третий год подряд впервые за 100 лет

29.11.2018 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в США снизилась третий год подряд впервые с 1915-1918 гг., когда на результаты повлияли Первая мировая война и пандемия испанского гриппа, свидетельствует ежегодный доклад Национального центра статистики здравоохранения (NCHS).

В 2017 году показатель уменьшился до 78,6 года с 78,7 в 2016 году. Основными причинами авторы доклада называют эпидемию опиоидной зависимости, самоубийства и диабет.

При этом продолжительность жизни мужчин сократилась с 76,2 до 76,1 года, а женщин - осталась неизменной на уровне 81,1 года.

Экономисты и эксперты в области здравоохранения сходятся в том, что ожидаемая продолжительность жизни - важный индикатор благосостояния государства. В США динамика этого показателя заметно хуже, чем в других развитых странах: в рэнкинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они занимают лишь 29-е место. На первом месте Япония (84,1 года), на втором - Швейцария (83,7 года).

Смертность в США выросла во второй раз за последние три года - до примерно 732 случаев на 100 тыс. человек. Значительно увеличились показатели для возрастных групп от 25 до 34 лет (+2,9%) и от 35 до 44 лет (+1,6%).

В общей сложности число случаев передозировки наркотиков со смертельным исходом увеличилось в прошлом году почти на 10%, до 70,2 тыс. (217 человек на 1 млн населения), причем почти две трети из них были связаны с опиоидами и опиатами. Поскольку такие случаи чаще всего затрагивают молодежь и людей среднего возраста, они оказывают существенное влияние на общие показатели смертности и продолжительности жизни в стране. Каждый год с 1999 года показатели смертности мужчин от передозировки наркотиков были выше, чем у женщин примерно вдвое.

В среднем в 2017 году из-за передозировки синтетических опиоидов умерли 9 на каждые 100 тыс. американцев, или в 9 раз больше, чем в 2013 году.

Самыми распространенными причинами смерти американцев по-прежнему остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания: суммарно от них в среднем умирают более 330 человек на каждые 100 тыс. населения. В обеих категориях зафиксировано снижение по сравнению с 2016 годом.

Смерть в результате непредвиденного происшествия (в эту категорию входит и передозировка наркотиков) остается на третьем месте с повышением на 4,2%.

Прирост числа смертей в результате самоубийств (+3,7%) был максимальным за десятилетие. Наиболее высокие показатели зафиксированы в сельской местности.

Благодаря достижениям медицины ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет продолжает увеличиваться - в среднем 19,5 года против 19,4 в 2016 году, 20,6 для женщин и 18,1 для мужчин.

 
 
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Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в США снизилась третий год подряд впервые с 1915-1918 гг., когда на результаты повлияли Первая мировая война и...
 
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Единство
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