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Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии

29.11.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Оппозиционное объединение "Сила в единстве" не признает результаты президентских выборов, заявил кандидат в президенты Грузии от этого объединения и партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, который, согласно данным ЦИК Грузии, проиграл на выборах.

"У Грузии нет президента", - подчеркнул Г.Вашадзе в четверг, выступая перед сторонниками оппозиции в здании тбилисской госфилармонии.

По его словам, оппозиционное объединение, которое он представляет, требует проведения досрочных парламентских выборов.

Г.Вашадзе является соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Накануне М.Саакашвили призвал грузинское общество не признавать итоги состоявшегося второго тура президентских выборов и начать массовые акции протеста.

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - заявил М.Саакашвили 28 ноября в эфире телекомпании "Рустави 2".

Как сообщалось, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", одержала победу во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов избирателей.

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов); ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса). Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

 
 
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Оппозиционное объединение "Сила в единстве" не признает результаты президентских выборов, заявил кандидат в президенты Грузии от этого объединения и партии...
 
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