В Беларуси будут развивать энергоемкие производства в связи со строительством АЭС

Правительство Беларуси создало рабочую группу, которая до 10 января 2019 года внесет предложения о создании ряда энергоемких производств в связи со строительством БелАЭС и модернизацией существующих энергогенерирующих мощностей. Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 27 ноября 2018 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Предложения о создании новых энергоемких производств должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу – до 2035 года с учетом распределения по регионам.

В соответствии с поручением, до 10 марта следующего года рабочая группа должна внести в правительство проект доклада президенту по программе стратегического развития экономики Беларуси, позволяющей обеспечить эффективное использование созданных, модернизированных и создаваемых в стране энергогенерирующих мощностей.

Возглавил рабочую группу куратор белорусского ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 16 ноября потребовал от правительства разработать план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. "Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", — подчеркнул глава государства.