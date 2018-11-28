В суд направлено дело жителя Витебска, который забил дубиной женщину в лесопарке на берегу Двины

19 июля, когда в городе только отшумел «Славянский базар в Витебске», мужчина познакомился с 38-летней жительницей областного центра. Вдвоем они устроили пикник на берегу Двины в лесопарковой зоне в районе улицы 39-й Армии, который закончился страшной смертью женщины.





«ННВ» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Во время совместного отдыха со спиртным между ними произошел конфликт, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, выломал с соседнего дерева дубину и забил ей витеблянку. Всего этим обломком дерева и другими предметами он нанес жертве не менее 17 дуаров. От полученных травм потерпевшая умерла, об этомсообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Тело убитой женщины на берегу Двины обнаружили 20 июля, очевидцы рассказали милиции, что видели ее с мужчиной и описали его приметы. Подозреваемого оперативникам угрозыска удалось задержать через 12 часов.





Жителю Витебска предъявили обвинение Действия по пункту 6 части 2 статьи139 УК — убийство с особой жестокостью, после задержания его заключили под стражу.









При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого. Дело передано в суд для рассмотрения.