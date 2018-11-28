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В суд направлено дело жителя Витебска, который забил дубиной женщину в лесопарке на берегу Двины
Прокуратура передала в суд дело 37-летнего жителя Витебска, которого обвиняют в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью.
19 июля, когда в городе только отшумел «Славянский базар в Витебске», мужчина познакомился с 38-летней жительницей областного центра. Вдвоем они устроили пикник на берегу Двины в лесопарковой зоне в районе улицы 39-й Армии, который закончился страшной смертью женщины.
Во время совместного отдыха со спиртным между ними произошел конфликт, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, выломал с соседнего дерева дубину и забил ей витеблянку. Всего этим обломком дерева и другими предметами он нанес жертве не менее 17 дуаров. От полученных травм потерпевшая умерла, об этом
Тело убитой женщины на берегу Двины обнаружили 20 июля, очевидцы рассказали милиции, что видели ее с мужчиной и описали его приметы. Подозреваемого оперативникам угрозыска удалось задержать через 12 часов.
Жителю Витебска предъявили обвинение Действия по пункту 6 части 2 статьи139 УК — убийство с особой жестокостью, после задержания его заключили под стражу.
При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого. Дело передано в суд для рассмотрения.
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Прокуратура передала в суд дело 37-летнего жителя Витебска, которого обвиняют в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью.
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