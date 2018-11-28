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Уголовное дело в отношении Левшиной закрыли. Осталась обвиняемой только Золотова

29.11.2018 19:43 — Разное | Партизан  
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Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина выведена из-под уголовной ответственности по "делу БЕЛТА". Об этом в соцсетях сообщила журналистка информагентства Татьяна Коровенкова, которая также проходила по этому делу.


Ірина Левшина. Фото: svaboda.org

Как уточняет tut.by, Левшина привлечена к административной ответственности. Она заплатила штраф — 735 рублей (30 базовых величин). Сейчас по "делу БЕЛТА" она проходит как свидетель. С неё сняли подписку о невыезде и запрет на выезд из страны. Кроме того, Левшиной вернули жёсткие диски, изъятые в августе при обыске у неё дома, а также при обыске в редакции БелаПАН.

Кстати, уголовное дело на Левшину закрыли в её день рождения.

Таким образом, обвиняемой остаётся только главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В отличие от других обвиняемых по этому делу, её обвинили не в несанкционированном доступе к компьютерной информации, а в бездействии должностного лица.


Напомним, что в начале августа в офисах tut.by и БелаПАН прошли обыски, был задержан ряд журналистов и редакторов. Их обвинили в несанкционированном доступе к платной подписке на новости государственного информагентства БЕЛТА. Обвиняемыми по "делу БЕЛТА" проходили 15 человек. Постепенно со всех них снимали уголовную ответственность и наказывали административно — большими штрафами.


 
 
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Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина выведена из-под уголовной ответственности по "делу БЕЛТА". Об этом в соцсетях сообщила журналистка...
 
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