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Уголовное дело в отношении Левшиной закрыли. Осталась обвиняемой только Золотова
Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина выведена из-под уголовной ответственности по "делу БЕЛТА". Об этом в соцсетях сообщила журналистка информагентства Татьяна Коровенкова, которая также проходила по этому делу.
Ірина Левшина. Фото: svaboda.org
Как уточняет
Кстати, уголовное дело на Левшину закрыли в её день рождения.
Таким образом, обвиняемой остаётся только главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В отличие от других обвиняемых по этому делу, её обвинили не в несанкционированном доступе к компьютерной информации, а в бездействии должностного лица.
Напомним, что в начале августа в офисах tut.by и БелаПАН прошли обыски, был задержан ряд журналистов и редакторов. Их обвинили в несанкционированном доступе к платной подписке на новости государственного информагентства БЕЛТА. Обвиняемыми по "делу БЕЛТА" проходили 15 человек. Постепенно со всех них снимали уголовную ответственность и наказывали административно — большими штрафами.
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Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина выведена из-под уголовной ответственности по "делу БЕЛТА". Об этом в соцсетях сообщила журналистка...
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