Уголовное дело в отношении Левшиной закрыли. Осталась обвиняемой только Золотова





Ірина Левшина. Фото: svaboda.org





tut.by, Левшина привлечена к административной ответственности. Она заплатила штраф — 735 рублей (30 базовых величин). Сейчас по "делу БЕЛТА" она проходит как свидетель. С неё сняли подписку о невыезде и запрет на выезд из страны. Кроме того, Левшиной вернули жёсткие диски, изъятые в августе при обыске у неё дома, а также при обыске в редакции БелаПАН. Как уточняетЛевшина привлечена к административной ответственности. Она заплатила штраф — 735 рублей (30 базовых величин). Сейчас по "делу БЕЛТА" она проходит как свидетель. С неё сняли подписку о невыезде и запрет на выезд из страны. Кроме того, Левшиной вернули жёсткие диски, изъятые в августе при обыске у неё дома, а также при обыске в редакции БелаПАН.





Кстати, уголовное дело на Левшину закрыли в её день рождения.





Таким образом, обвиняемой остаётся только главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В отличие от других обвиняемых по этому делу, её обвинили не в несанкционированном доступе к компьютерной информации, а в бездействии должностного лица.









Напомним, что в начале августа в офисах tut.by и БелаПАН прошли обыски, был задержан ряд журналистов и редакторов. Их обвинили в несанкционированном доступе к платной подписке на новости государственного информагентства БЕЛТА. Обвиняемыми по "делу БЕЛТА" проходили 15 человек. Постепенно со всех них снимали уголовную ответственность и наказывали административно — большими штрафами.



