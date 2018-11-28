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Победить ради надежды: БАТЭ сыграет в Лиге Европы против «Види». Онлайн

29.11.2018 19:54 — Разное | Tut.by  
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня один из важнейших матчей в групповом этапе Лиги Европы. Команде Алексея Баги будет противостоять венгерский «Види».


Фото: Reuters

В первом туре чемпионы Беларуси уверенно одолели соперника в гостях — 2:0. После этого борисовчане проиграли три матча, а клуб из Венгрии минимально уступил «Челси» и дважды обыграл греческий ПАОК.

Таким образом, БАТЭ сегодня очень нужна победа, что позволит им серьезно улучшить свои шансы на выход в плей-офф. В случае ничейного результата клубу из Борисова нужно будет обязательно побеждать в гостях ПАОК. Поражение же лишит «желто-синих» всех шансов на выход из группы.

В другом матче тура ПАОК сыграет с «Челси». БАТЭ нужно рассчитывать, что клуб из Лондона не лишится мотивации, гарантировав себе выход в плей-офф.

Положение после четырех туров.

1. «Челси» — 12 очков.

2. «Види» — 6.

3. ПАОК — 3.

4. БАТЭ — 3.

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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 20.55.

 
 
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Борисовский БАТЭ проведет сегодня один из важнейших матчей в групповом этапе Лиги Европы. Команде Алексея Баги будет противостоять венгерский «Види».
 
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