В столице Audi протаранила и опрокинула на крышу Lexus

Водитель Lexus получил травмы при столкновении с Audi в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла вечером 29 ноября. По предварительной информации, водитель Audi ехал по Долгиновскому тракту со стороны улицы Орловской и на перекрестке совершил столкновение с Lexus, который ехал по Орловской в направлении Старовиленского тракта. От удара последний опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель Lexus получил травмы и был доставлен в больницу. Второй водитель в аварии не пострадал.



Фото: ГАИ Минска

На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.