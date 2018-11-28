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В столице Audi протаранила и опрокинула на крышу Lexus
Водитель Lexus получил травмы при столкновении с Audi в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла вечером 29 ноября. По предварительной информации, водитель Audi ехал по Долгиновскому тракту со стороны улицы Орловской и на перекрестке совершил столкновение с Lexus, который ехал по Орловской в направлении Старовиленского тракта. От удара последний опрокинулся на крышу.
В результате ДТП водитель Lexus получил травмы и был доставлен в больницу. Второй водитель в аварии не пострадал.
На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В результате ДТП водитель Lexus получил травмы и был доставлен в больницу.
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