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Министр внутренних дел вручил медаль начальнику слуцкой милиции

29.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Указом Александра Лукашенко от 12 ноября 2018 года начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего был награждён медалью «За безупречную службу» 2-й степени. 

Сегодня в рамках коллегии МВД Республики Беларусь глава ведомства генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич провел церемонию вручения государственных наград руководителям милиции Минской области, сообщает пресс-служба УВД. 

Министр внутренних дел вручил медаль начальнику слуцкой милиции

 
 
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Указом Александра Лукашенко от 12 ноября 2018 года начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего был награждён медалью «За безупречную службу» 2-й степени.
 
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