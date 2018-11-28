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Станиславу Коршаку - 55 лет!
29.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Коллектив сайта
Напомним, в этом году слуцкий предприниматель Владимир Бойко выступил в роли сценариста и режиссёра
Ещё одно важное событие в жизни артиста было в ноябре этого года. Станислав Иванович номинирован на звание «Благотворитель года 2018» и награждён Почётной грамотой от Рижской Думы за благотворительные концерты в социальных учреждениях Латвии. Вот такая коллизия человеческих отношений: прикованный к инвалидной коляске Станислав занимается благотворительностью!
Сегодня в Ригу на юбилейные торжества отправились друзья и родные Станислава Ивановича. Поехал в Латвию и основатель сайта «Наследие слуцкого края» Владимир Бойко, который выступает меценатом и покровителем артиста на родине – в Беларуси. Среди подарков – благодарность за активное участие в работе сайта, приумножение культурного и исторического наследия Случчины.
В тексте благодарности говорится:
Интервью SlutskGorod со Станиславом Коршаком можно почитать по
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Коллектив сайта «Наследие слуцкого края» поздравляет Станислава Ивановича Коршака с 55-летним юбилеем! За время работы «наследия» около 30 материалов было...
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