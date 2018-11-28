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Станиславу Коршаку - 55 лет!

29.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Станиславу Коршаку - 55 лет!

Коллектив сайта «Наследие слуцкого края» поздравляет Станислава Ивановича Коршака с 55-летним юбилеем! За время работы «наследия» около 30 материалов было посвящено творчеству этого человека.

Напомним, в этом году слуцкий предприниматель Владимир Бойко выступил в роли сценариста и режиссёра фильма о своём земляке и друге Станиславе Коршаке. Фильм был, как раз и приурочен к важной вехе в жизни артиста – его юбилею. Кинолента пронизана любовью героя фильма к родному краю, его людям, истории и традициям, впрочем, как и всё творчество Станислава Коршака… Ролик участвовал в конкурсе «Год малой родины» «Столичного телевидения», и, хоть и не занял призового места, многим очень понравился.

Ещё одно важное событие в жизни артиста было в ноябре этого года. Станислав Иванович номинирован на звание «Благотворитель года 2018» и награждён Почётной грамотой от Рижской Думы за благотворительные концерты в социальных учреждениях Латвии. Вот такая коллизия человеческих отношений: прикованный к инвалидной коляске Станислав занимается благотворительностью!

Станиславу Коршаку - 55 лет!

Сегодня в Ригу на юбилейные торжества отправились друзья и родные Станислава Ивановича. Поехал в Латвию и основатель сайта «Наследие слуцкого края» Владимир Бойко, который выступает меценатом и покровителем артиста на родине – в Беларуси. Среди подарков – благодарность за активное участие в работе сайта, приумножение культурного и исторического наследия Случчины.

В тексте благодарности говорится:

«Замечательному человеку от земляков в «Год малой родины в Республике Беларусь» и в честь знаменательной даты – 55-летия! От чистого сердца! Исполнения задуманных планов, новых побед и свершений. Понимания и поддержки со стороны друзей и близких. Пусть дом будет полной чашей, где царит согласие. Доброго здоровья, семейного благополучия и счастья в окружении родных!»


Интервью SlutskGorod со Станиславом Коршаком можно почитать по ссылке.


Наследие Слуцкого края

 
 
Ссылка на источник 53
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Коллектив сайта «Наследие слуцкого края» поздравляет Станислава Ивановича Коршака с 55-летним юбилеем! За время работы «наследия» около 30 материалов было...
 
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