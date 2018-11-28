Какие скидки и распродажи устроят в декабре столичные магазины

|В каких магазинах и торговых центрах в декабре искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|1, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря
|от 20 до 22% на отдельные группы непродовольственных товаров;
|6 и 8 декабря
|25% на отдельные группы непродовольственных товаров
|каждый понедельник декабря
|20% для держателей дисконтных карт
|ОАО «ГУМ»
|6, 8, 13, 27, 29 декабря
|22% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|с 20 по 24 декабря
|27% на непродовольственные товары от суммы чека 20.19 руб. (Акция «Время волшебства»!)
|7, 14, 28 декабря
|25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
|ТКУП «Универмаг „Беларусь“»
|4, 11, 18 декабря
|23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары
|каждый понедельник декабря
|8% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|1−2, 7−9, 14−16, 21−23, 28−30 декабря
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье декабря
|25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
|c 3 по 23 декабря
|30% на отдельные группы товаров
|24 и 25 декабря
|27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|каждый четверг, пятницу декабря
|27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу декабря
|22% на непродовольственные товары
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|каждую субботу декабря
|26% на непродовольственные товары
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|3, 10, 17, 24 декабря
|25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|каждый вторник и пятницу декабря
|20%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду декабря
|15%
|с 1 по 31 декабря
|до 30% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу декабря
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду, субботу декабря
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник декабря
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг, а также 24 декабря
|15%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, пятницу декабря
|20%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|5, 12, 19, 26, 28 декабря
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг декабря
|15%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу декабря
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 декабря
|15% на отдельные группы товаров
|Магазины торгового центра «Столица»
|с 23 по 31 декабря
|скидки от 10 до 70%