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Какие скидки и распродажи устроят в декабре столичные магазины

29.11.2018 20:32 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые центры в декабре продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В каких магазинах и торговых центрах в декабре искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 1, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря от 20 до 22% на отдельные группы непродовольственных товаров;
6 и 8 декабря 25% на отдельные группы непродовольственных товаров
каждый понедельник декабря 20% для держателей дисконтных карт
ОАО «ГУМ» 6, 8, 13, 27, 29 декабря 22% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
с 20 по 24 декабря 27% на непродовольственные товары от суммы чека 20.19 руб. (Акция «Время волшебства»!)
7, 14, 28 декабря 25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
ТКУП «Универмаг „Беларусь“» 4, 11, 18 декабря 23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары
каждый понедельник декабря 8% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
1−2, 7−9, 14−16, 21−23, 28−30 декабря 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье декабря 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
c 3 по 23 декабря 30% на отдельные группы товаров
24 и 25 декабря 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
каждый четверг, пятницу декабря 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу декабря 22% на непродовольственные товары
  каждую субботу декабря 26% на непродовольственные товары
  3, 10, 17, 24 декабря 25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу декабря 20%
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду декабря 15%
с 1 по 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу декабря 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду, субботу декабря 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник декабря 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг, а также 24 декабря 15%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу декабря 20%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) 5, 12, 19, 26, 28 декабря 20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг декабря 15%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу декабря 20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 декабря 15% на отдельные группы товаров
Магазины торгового центра «Столица» с 23 по 31 декабря скидки от 10 до 70%
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры в декабре продолжат устраивать распродажи товаров - как продовольственных, так и непродовольственных.
 
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