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Госпакет акций ОАО "Алеся" выставлен на продажу в Барановичах

29.11.2018 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области на конец декабря назначены торги по продаже акций двух открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".


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Госпакет акций ОАО "Алеся" выставлен на продажу в Барановичах

На 26 декабря назначен аукцион по продаже находящихся в собственности Барановичей акций ОАО "Алеся". Государственная доля в уставном фонде акционерного общества составляет 27,08%, или 32,5 тыс. акций. Номинальная стоимость одной акции - Br0,44. Начальная цена продажи всего пакета составляет немногим более Br27 тыс. ОАО "Алеся" специализируется на розничной торговле преимущественно продовольственными товарами, алкогольными напитками, табачными изделиями. Свою деятельность акционерное общество осуществляет через одноименный магазин.

Еще один конкурс по продаже находящегося в собственности государства пакета акций назначен на 28 декабря в Пинске. Здесь на торги будет выставлено 121,4 тыс. акций ОАО "Пинские нетканые материалы", что составляет 72,78% уставного фонда. Начальная цена предлагаемого пакета акций снижена на 20% - до Br664,4 тыс. ОАО "Пинские нетканые материалы" ("Пинема") специализируется на производстве геосинтетических материалов, применяемых при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог. Завод был построен 30 лет назад по проекту французской компании Technip, специалисты предприятия в свое время прошли там обучение.

"Брестский облисполком продолжает работу по поиску заинтересованных в развитии хозяйственных обществ через приобретение находящихся в государственной собственности пакетов акций. Инвесторам предлагаются акции 34 предприятий коммунальной собственности и пакеты акций 6 обществ, находящиеся в республиканской собственности. Это предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг и другие. Преимущественно предлагаются контрольные пакеты акций и выше", - отметили в комитете.

 
 
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В Брестской области на конец декабря назначены торги по продаже акций двух открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество". На 26...
 
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