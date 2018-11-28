Возле будущего инклюзивного центра в Бресте установили уличные тренажеры

На ул. Мошенского в Бресте откроется инклюзивный центр. Сегодня здесь установили уличные тренажеры. Инклюзивный центр продвижения здорового образа жизни откроется в Бресте будущей весной и разместится по адресу: ул.Мошенского, 66. Созданный по инициативе БОМОО «Инвалид и среда», он будет доступен для людей всех возрастов и разных физических возможностей. Сегодня на отведенной для него территории установили уличные тренажеры.



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На этих тренажерах российской компании Romana (ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования») заниматься можно уже сейчас, но благоустройство территории, определенной для спортивно-игровой площадки, продолжается. Создавать ее помогают волонтеры из разных городов области: Кобрина, Малориты, Барановичей...



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К настоящему времени произведена планировка грунта, завезено 300 тонн гравия. Сегодня здесь можно увидеть контуры дорожек благодаря установке газонных бордюров (паребликов). Также сделана планировка земель участка под детский игровой комплекс, волейбольную площадку и площадки для воркаута и бочча. Необходимое оборудование полностью закуплено и находится на отапливаемом временном складе хранения до весны.

Официально Инклюзивный центр продвижения здорового образа откроется ближе к лету.



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Инициатива реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»). Она финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

– Проект рассчитан прежде всего на то, чтобы содействовать интеграции инвалидов в общество, помочь им вести активный образ жизни, – сообщил Zarya.by председатель БОМОО «Инвалид и среда» Иван Шмыга. – Недавно Международная общественная неправительственная благотворительная организация АДРА подарила нам трехколесный велосипед и велосипед-тандем. Не дожидаясь торжественного открытия Инклюзивного центра продвижения здорового образа, мы стали обучать на них ездить инвалидов по зрению (занятия проходили в солнечную погоду). Каждое воскресенье в 13.30 и в среду в 15.00 в помещениях Инклюзивного центра проходят мероприятия по здоровому образу жизни с небольшой группой детей и молодых инвалидов. После тематических бесед наши инструкторы организуют небольшие турниры в теннис, настольный футбол, аэрохоккей, шахматы и шашки. Приглашаем желающих присоединиться!



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Спортивно-игровую площадку ежедневно смогут посещать также здоровые взрослые и дети. И тоже абсолютно бесплатно! Особенно эта новость радует жителей микрорайона Березовка, ведь именно здесь разместится Инклюзивный центр продвижения здорового образа жизни.



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