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Родить после 20 лет попыток и ещё 3 истории о долгожданном материнстве
Сюзанна Зандян:
И эта большая радость пришла в семью Зандян пять суток назад. Малыш здоровыми лёгкими оповестил весь перинатальный центр о своём появлении на свет. Роды прошли гладко – и мама Сюзанна уже принимает в палате гостей. Буквально через несколько часов они отправятся домой.
Сюзанна Зандян:
Сюзанна – мама дважды. Дома с мужем её ждёт старший сын. И с ним три года назад девушке пришлось рисковать. Нет, забеременеть получилось быстро, ребёнок развивался хорошо, вот только сердце мамы от такой радости, похоже, перевозбудилось.
Сюзанна Зандян:
Все истории беременности, по сути, одинаковы, и каждая уникальна по-своему. Стать мамой: для одних – мечта, для других – реальность.
И кажется, что это такое незамысловатое дело, проще простого! Но так ли это? И так ли прост и одинаков путь, который ведёт к материнству?
Лидия Карась:
То, что она в неоплатном долгу у белорусской медицины – Лидия не перестаёт повторять.
И даже на съёмку согласилась только, чтобы ещё раз сказать «спасибо» врачам за своё светловолосое счастье.
Путь к статусу «мама» в её случае был тернистым, особенно в эмоциональном плане. Когда вся родня ждала наследников, а заветные две полоски на тесте не спешили проявляться.
Лидия Карась:
И всё же она боролась за своё право стать мамой. Обследование показало – нужна серьёзная корректировка гормонального фона. На лечение ушли месяцы. И счастье всё же постучало в дверь. Такой пусть Лидия прошла с обоими своими детьми. Старшая дочка – в школе, годовалый Максим – дома с мамой. Кстати, первый брак так и не прошёл стресс-тест. А вот второй, наоборот, укрепился детьми – супруги уже планируют третьего.
С Екатериной мы встретились возле детской поликлиники. Сегодня у неё первый выход «в свет» в новом статусе «мама» – малышке исполнилось полтора месяца и пора на плановый приём к педиатру.
На дочку она никак не может насмотреться. Своё розовощёкое счастье Екатерина немного не доносила – родила на седьмом месяце беременности.
Екатерина Кохановская:
Лучше потратить время, 10 лет или сколько... И, всё-таки, к 30-ти… Всё, не снимайте!
Хоть она и считает себя закоренелым оптимистом, всё же эту историю не может рассказывать без слёз. Уже после первого выкидыша прошла серьёзный курс лечения. По анализам был порядок, а ребёнок никак не получался. В итоге по карточке числится четыре беременности, доносить удалось одну.
Екатерина Кохановская:
Я говорю: «Да нет, мы пришли на определённую процедуру». И три месяца мы лежали практически. Врачи даже через каждые три часа сердцебиение слушали. И больше это было не для них, а больше это они делали для меня. Врачи со мной имя выбирали, пока операцию делали. Все на таком позитиве. Благодаря им, только благодаря им…
Галина Буро, СТВ:
Екатерина Кохановская:
Есть беременности из разряда медицинского чуда.
В этом году мир празднует 40 лет с момента появления на свет первого ребёнка методом вспомогательных репродуктивных технологий. В Беларуси за прошлый год совершено 3,5 тысячи циклов ЭКО, из них более 1,5 тысяч закончились успехом, то есть примерно 1 процент детей родились, благодаря высоким технологиям.
Олеся Потапова:
В вопросе ожидания этого счастья Олеся уже вполне может писать книгу. Пройти пришлось через многое. 11 лет пытались, ходили по врачам, надеялись и верили, даже, когда очередное ЭКО не дало положительный результат. И чудо всё же свершилось. Уже к новому году семья ждёт под ёлку два самых главных в их жизни подарка.
Олеся Потапова:
Это было такое эмоциональное напряжение, которое резко у всех спало, что просто всплеск этих всех эмоций. Поэтому да, мы очень ждём наших деток. Я считаю, что женщине важно реализовать себя не только в работе, не только, как жена, но и обязательно реализовать себя, как мама.
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Сюзанна Зандян:Солнышко моё, безумно благодарна Богу, что ты у меня появился. Она назвала его Грэг, что в переводе – «дарящий радость».
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