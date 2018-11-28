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Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж
Тема материнства очень деликатная, а все эти истории – глубоко личные.
Наши героини согласились их рассказать только с одной целью: чтобы остальные женщины видели реальную картину планирования беременности, не откладывали материнство на потом, никогда не опускали руки и помнили, что чужих детей не бывает.
Для государства рост численности населения, защита детства – задачи стратегические, чтобы страна оставалась крепкой, молодой и перспективной.
Да и для каждой женщины статус «мама» – счастье, которое стоит испытать. Специалисты отмечают: в Беларуси дела с беременностью и родами обстоят очень даже неплохо. По сравнению с западными странами у нас минимальное количество подростковых беременностей.
Социальные гарантии дают свои плоды. Позитивная тенденция: женщины стали всё чаще возвращаться в роддом за вторым и третьим ребёнком, чтобы вновь пережить эти пронзительные секунды новой жизни:
Женщина:
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Тема материнства очень деликатная, а все эти истории – глубоко личные. Наши героини согласились их рассказать только с одной целью: чтобы остальные женщины...
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