ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

29.11.2018 20:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Тема материнства очень деликатная, а все эти истории – глубоко личные.

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

Наши героини согласились их рассказать только с одной целью: чтобы остальные женщины видели реальную картину планирования беременности, не откладывали материнство на потом, никогда не опускали руки и помнили, что чужих детей не бывает.

Родить после 20 лет попыток и ещё 3 истории о долгожданном материнстве

«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей

Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»

«Мёда не будет. Будут притирки». Она не смогла родить сама и усыновила 7 детей

Для государства рост численности населения, защита детства – задачи стратегические, чтобы страна оставалась крепкой, молодой и перспективной.

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

Да и для каждой женщины статус «мама» – счастье, которое стоит испытать. Специалисты отмечают: в Беларуси дела с беременностью и родами обстоят очень даже неплохо. По сравнению с западными странами у нас минимальное количество подростковых беременностей.

А центры «Брак и семья» поддерживаются на государственном уровне.

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

Социальные гарантии дают свои плоды. Позитивная тенденция: женщины стали всё чаще возвращаться в роддом за вторым и третьим ребёнком, чтобы вновь пережить эти пронзительные секунды новой жизни:

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

Женщина:
Одни эмоции!

Я безумно счастлива, что появилась наша доченька на свет! Самый счастливый день в жизни!
Новости по теме

Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»

«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей

Родить после 20 лет попыток и ещё 3 истории о долгожданном материнстве

В Омской области женщина родила ребёнка прямо в магазине

В Великобритании хотят запретить сообщать женщинам пол ребёнка на ранних стадиях беременности

16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона

Минздрав Беларуси утвердил новые правила для посещения роддомов

Городской центр мужского здоровья в Минске: для кого и чего он будет создан?
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости экономики за 29.11.2018

Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть

В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду

Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема материнства очень деликатная, а все эти истории – глубоко личные. Наши героини согласились их рассказать только с одной целью: чтобы остальные женщины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика