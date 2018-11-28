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Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

29.11.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лисенок Лесик. В Минске представили официальный талисман II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Две тысячи эскизов, авторы – дети и профессиональные художники. Несколько месяцев комиссия выбирала победителя, ведь талисман – один из главных символов спортивного форума наравне с логотипом. Почему остановились именно на Лесике, и когда можно будет приобрести сувенирную продукцию – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Папараць-кветка – легендарный цветок, исполняющий все желания. Найти папоротник, исполнить мечту и обрести друзей – для этого лисенок Лесик отправляется в Беларусь, пройдя миллион шагов. В основе легенды – сказка о Маленьком Принце. В числе его друзей был тот самый маленький лисенок, который рассказал мальчику о дружбе. Таким организаторы увидели символ грядущих Европейских игр. Выбирали из двух тысяч эскизов, заявки приходили даже из Египта.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Соответствие белорусской специфике, яркость, динамичность и красивая легенда, которая бы органично вписывала талисман в тот стиль, который мы придумали для вторых Европейских игр – традиционный белорусский праздник Купалле.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Талисман выбирали несколько месяцев. Затем Лесика дорабатывали профессиональные художники и специалисты по дизайну и ребрендингу. Все должно быть органично и с изюминкой.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Еще до официальный презентации талисмана были заключены контракты на выпуск сувенирной продукции. Это 15 лицензионных договоров.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Наш план по официальным точкам сувенирной продукции насчитывает 26 мест продаж. Естественно, это будет на всех аренах и на фанзонах. Помимо всего прочего, в международном вещательном центре и, конечно же, в деревне для атлетов.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Купить талисман можно будет и в онлайн-магазине Европейских игр. Выбор товаров – от первой необходимости до сувениров и плюшевых игрушек. Организаторы обещают: цены кусаться не будут.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Евгений Поболовец, СТВ:
От 2-х рублей за магнитик до 50 рублей за плед или одеяло. Сувенирная продукция с изображением лисенка Лесика появится в продаже в Беларуси зимой 2019 года.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Талисман Лесик уже есть в соцсетях. На его страничке в Instagram несколько десятков подписчиков.

1 декабря стартуют продажи билетов: цены на заветные квитки – от 5 до 50 рублей. Сами соревнования пройдут в июне 2019 года. В Минске четыре тысячи спортсменов из 50 европейских стран разыграют более 200 комплектов наград.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ
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Новости Беларуси. Лисенок Лесик. В Минске представили официальный талисман II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две тысячи эскизов,...
 
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