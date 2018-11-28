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Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ
Новости Беларуси. Лисенок Лесик. В Минске представили официальный талисман II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две тысячи эскизов, авторы – дети и профессиональные художники. Несколько месяцев комиссия выбирала победителя, ведь талисман – один из главных символов спортивного форума наравне с логотипом. Почему остановились именно на Лесике, и когда можно будет приобрести сувенирную продукцию – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.
Папараць-кветка – легендарный цветок, исполняющий все желания. Найти папоротник, исполнить мечту и обрести друзей – для этого лисенок Лесик отправляется в Беларусь, пройдя миллион шагов. В основе легенды – сказка о Маленьком Принце. В числе его друзей был тот самый маленький лисенок, который рассказал мальчику о дружбе. Таким организаторы увидели символ грядущих Европейских игр. Выбирали из двух тысяч эскизов, заявки приходили даже из Египта.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Талисман выбирали несколько месяцев. Затем Лесика дорабатывали профессиональные художники и специалисты по дизайну и ребрендингу. Все должно быть органично и с изюминкой.
Еще до официальный презентации талисмана были заключены контракты на выпуск сувенирной продукции. Это 15 лицензионных договоров.
Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Купить талисман можно будет и в онлайн-магазине Европейских игр. Выбор товаров – от первой необходимости до сувениров и плюшевых игрушек. Организаторы обещают: цены кусаться не будут.
Евгений Поболовец, СТВ:
Талисман Лесик уже есть в соцсетях. На его страничке в Instagram несколько десятков подписчиков.
1 декабря стартуют продажи билетов: цены на заветные квитки – от 5 до 50 рублей. Сами соревнования пройдут в июне 2019 года. В Минске четыре тысячи спортсменов из 50 европейских стран разыграют более 200 комплектов наград.
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Новости Беларуси. Лисенок Лесик. В Минске представили официальный талисман II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две тысячи эскизов,...
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