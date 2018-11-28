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«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли
Новости Беларуси. Осиповичские школьники учились в опасных условиях. К такому выводу пришла районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После проведения экспертизы выяснилось, что плиты перекрытия находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Школу закрыли, а детей перевели в соседнюю гимназию. Корреспондент Юрий Прокопенко оценил ситуацию.
Этой школе уже более полувека. И вот что интересно – за все время здесь ни разу не было капитального ремонта. Не удивительно, что здание не выдержало испытания годами.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Летом здесь провели стандартный косметический ремонт – покрасили стены, полы, обновили мебель. Школа получила паспорт готовности и ее допустили к новому учебному году. Параллельно началось и плановое обследование конструкций, которое проводится во всех школах раз в пять лет. У экспертов возникли сомнения, и было решено сделать более детальную инструментальную диагностику. И вот здесь стало понятно: эксплуатировать здание нельзя. Школу срочно закрыли.
Павел Наливайко, председатель Осиповичского райисполкома:
А пока главная задача – не остановить учебный процесс. И она решена: уже 29 ноября школьников (почти 700 человек) перевели в соседнюю гимназию.
Дарья Жигалковская, учащаяся средней школы № 4:
Алина Загоровская, учащаяся средней школы № 4:
Новость о закрытии школы наиболее остро восприняли родители. Как так – дети долгое время занимались с риском для своей жизни? У Елены Жиляковой – мамы двух школьников – тревога сменилась облегчением.
Елена Жилякова, жительница Осиповичей:
Светлана Мамсикова, директор Осиповичской гимназии:
Вместе с учениками в гимназию временно переехали и педагоги. А в аварийной школе грядет капитальный ремонт. В конце зимы-начале весны ученики снова должны вернутся за свои парты.
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«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли
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Новости Беларуси. Осиповичские школьники учились в опасных условиях. К такому выводу пришла районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе...
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