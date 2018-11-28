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Совет СНГ по сотрудничеству в науке обсудил, как инвестировать в разработки

29.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске проходит заседание Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Эксперты обсуждают, как привлечь бизнес для поддержки научных разработок, сообщает «МИР 24».

«Нужно любой научно-технический проект и его коммерциализацию, как говорится, оформить, упаковать, найти инвестора, найти потенциального разработчика. Но разработчиков у нас хватает – найти потенциальных инвесторов и сформировать проект, не научно-технический, а создать уже производства на основе научно-технических разработок», – сказал председатель государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Уже ведется отбор новых проектов, над реализацией которых будут работать в ближайшие десять лет. Они станут основой межгосударственной программы инновационного партнерства.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан в 2009 году. На данный момент его возглавляет Беларусь.



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Теги: Минск
 
 
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Уже ведется отбор новых проектов, над реализацией которых будут работать в ближайшие десять лет.
 
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