«Мне отвратительно то, что они сделали». Закончился последний Кубок Дэвиса

пишет by.tribuna.com Если Кубок Дэвиса, каким его знают все современные болельщики, должен был закончиться, хорошо, что это случилось во Франции – стране с великими теннисными традициями,by.tribuna.com





В последнем финале классического Кубка Дэвиса французы защищали от хорватов титул, завоеванный год назад после 16 лет и трех финальных поражений (двух – домашних).





Это был десятый Кубок Франции и шикарный трибьют преемственности теннисных поколений: 90 годами ранее первый Кубок Дэвиса стране принесли легендарные Мушкетеры (чуть позже для них построят стадион «Ролан Гаррос» и в их честь назовут его мужской трофей). 70 лет спустя Ги Форже, экипированный изобретениями мушкетера Рене Лакоста (поло Lacoste и ракеткой Equijet), выиграл для Франции первый современный Кубок Дэвиса на глазах самого Крокодила и капитана Янника Ноа.





В следующем десятилетии французов к первому Кубку XXI века привел уже капитан Форже (в решающем матче в гостях обыграли Австралию). Через год они душераздирающе проиграли русским знаменитый финал в «Берси», через девять в Белграде дали старт карьере Новака Джоковича-доминатора (кто видел слезы Микаэля Ллодра после поражения в пятом матче, тот помнит их до сих пор), еще через четыре стали жертвами кубкового квеста Роджера Федерера (кто видел, как в момент победы разрыдался он, тоже помнит). В 2017-м французы наконец вернули Кубок себе: решающее очко принес самый молодой член команды Люка Пуй, а капитаном снова был Ноа.













Французы, в общем, кубковые фанатики и традиционно не знают трудностей ни с составом, ни с заполняемостью домашних трибун. Они годами показывают, что Кубок Дэвиса – это турнир не про топов и звездную мощь отдельных игроков (французские мужчины не выигрывали одиночные «Шлемы» 35 лет). Это история про командный дух, самоотверженность и гордость принадлежать чему-то большему, чем ты сам.





Очевидно, именно поэтому французы оказались яростными противниками трансформации Кубка Дэвиса в предложенный Жераром Пике трехмиллиардный турнир эпохи снэпчата: сжатое до недели экспресс-соревнование 18 команд, ориентированное на топ-игроков и зарабатывание денег («То, что они предложили, нельзя называть Кубком Дэвиса», – говорил Пуй, и с ним соглашались, кажется, все соотечественники). Поэтому же они так отчаянно хотели оставить канонический Кубок у себя.









Против Хорватии с игроками топ-15 Марином Чиличем и Борной Чоричем французы и так были аутсайдерами, а сборная еще и лишилась трех своих самых рейтинговых теннисистов: Гаске и Монфис хронически травмированы, а с чемпионом двух турниров сезона и человеком резких мнений Симоном у капитана отношения не сложились. Не помог и грунт, который, очевидно, должен был нейтрализовать ход Чилича и Чорича, только вернувшихся с харда итогового турнира в Лондоне.

В результате французам оставалось надеяться на вдохновение, а за него отвечали, понятно, болельщики. И уж они-то не подвели. 20-тысячные трибуны футбольного «Пьер Моруа» все три дня были забиты не в пример итоговому турниру ATP и на каждый розыгрыш реагировали как на последний. Это была настоящее, мурашечное кубковое единение – то, которое заставляет плакать не только впечатлительных девушек, но и взрослых мужчин: Маю и Ноа под «Марсельезу» и Тсонга и Пуя после проигранных матчей.





Пик эмоций пришелся на субботний парный матч – единственный, в котором французы, чемпионы «Ролан Гаррос» Пьер-Уг Эрбер и Николя Маю, смотрелись легкими фаворитами. В конце четвертого сета они получили первые матчболы на приеме, и трибуны зашлись от восторга. Мате Павич, на подаче которого стало 0:40, к тому моменту уже давно был раздражен и, пока судья и соперники просили болельщиков угомониться, наоборот стал агрессивно их задирать. Это позволило ему на эмоциях удержать гейм и немного продлить матч, а всем остальным снова показало, какой Кубок Дэвиса мы потеряли.

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В первой воскресной одиночке спасти французов снова должен был Пуй, но его нынешней формы хватило против Чилича только на один сет. Чилич, в этом году особенно склонный к ментальным коллапсам, провел матч грамотно и спокойно и принес Хорватии второй в истории Кубок Дэвиса (первый – на глазах у президента страны Колинды Грабар-Китарович, летом так же болевшей за своих в финале футбольного чемпионата мира в Москве).













Празднуя победу, хорваты на корте долго обнимались, раздавали интервью и благодарили болельщиков, но самый пронзительный эпизод камеры зацепили в подтрибунном помещении: команды стояли рядом перед выходом на церемонию награждения, и Янник Ноа сначала со своим свэгом рок-звезды персонально поздравил каждого хорватского игрока, Чилича потрепав за плечо, а потом вернулся к своим и по-отечески молча обнял Пуя, который держался из последних сил, а в этот момент заплакал.









Чуть позже французы на корте получали призы финалистов от президента ITF Дэвида Хэггерти (накануне освистанного трибунами). Когда подошла очередь Николя Маю, он задержался перед человеком, продавшим Кубок Дэвиса, и несколько секунд что-то говорил ему на ухо. «У меня просто была для него пара слов», – объяснил он позже. Капитан Ноа, для которого это был последний официальный теннисный матч в каком-либо качестве, в своем стиле пошел дальше: «Я сказал президенту, что что мне отвратительно то, что они сделали, и я надеюсь, они хотя бы не будут называть это Кубком Дэвиса».





Главный командный турнир в истории тенниса закончился после 118 лет. Да, к 2018 году он стал старым, громоздким и инертным. Но еще он был великим, уникальным и умел рассказывать фантастические истории. Повторить это новому Кубку Дэвиса будет сложнее, чем найти три миллиарда долларов.www.oxu.az



