Назарбаев: Я не помню, чтобы досыта наедался до 15 лет





передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Казахстан, глава страны напомнил, что сегодня у молодых людей есть возможность получить бесплатное профессионально-техническое образование. КакOxu.Az со ссылкой на Sputnik Казахстан, глава страны напомнил, что сегодня у молодых людей есть возможность получить бесплатное профессионально-техническое образование.





«В Казахстане есть дела для всех, не должно быть безработных, у нас везде есть вакансии. Проблема в том, что у людей нет профессий. В Астане, к примеру, не хватает каменщиков, сварщиков. Сейчас молодые люди поступают в университеты, колледжи, призываются в армию. Но остается часть, которая никуда не попадает. Этой части нужно идти и в профессиональном учебном заведении получать профессию бесплатно», - сказал Назарбаев на пленарном заседании Гражданского форума в Астане.





Он порекомендовал неправительственным организациям заняться данным вопросом на местах, а молодежи - готовиться к труду.





«Я сам такой был. Так начинал свою жизнь - в профессионально-техническом училище, которое дало мне профессию сталевара. После войны была бедность, не хватало денег на одежду. Я не помню, чтобы я до 15 лет досыта наедался. Ну, может быть, от этого и здоровее становишься», - сказал Назарбаев.





По словам президента, после училища он попал в тяжелую рабочую среду и трудился, стоя у доменной печи.





«Надо было все это выдержать. Поэтому молодежи надо готовиться к труду. Не надо верить, что в мире полно справедливости. Надо преодолевать несправедливость. Кажется, Джон Кеннеди сказал фразу, что нужно думать не о том, что правительство делает для меня, а что я делаю для родного правительства», - отметил глава государства.





Назарбаев подчеркнул, что неправительственный сектор должен заразиться патриотизмом, а не потребительством.



