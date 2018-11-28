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Назарбаев: Я не помню, чтобы досыта наедался до 15 лет
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодежь готовиться к труду и напомнил, как начинал свой профессиональный путь.
Как
«В Казахстане есть дела для всех, не должно быть безработных, у нас везде есть вакансии. Проблема в том, что у людей нет профессий. В Астане, к примеру, не хватает каменщиков, сварщиков. Сейчас молодые люди поступают в университеты, колледжи, призываются в армию. Но остается часть, которая никуда не попадает. Этой части нужно идти и в профессиональном учебном заведении получать профессию бесплатно», - сказал Назарбаев на пленарном заседании Гражданского форума в Астане.
Он порекомендовал неправительственным организациям заняться данным вопросом на местах, а молодежи - готовиться к труду.
«Я сам такой был. Так начинал свою жизнь - в профессионально-техническом училище, которое дало мне профессию сталевара. После войны была бедность, не хватало денег на одежду. Я не помню, чтобы я до 15 лет досыта наедался. Ну, может быть, от этого и здоровее становишься», - сказал Назарбаев.
По словам президента, после училища он попал в тяжелую рабочую среду и трудился, стоя у доменной печи.
«Надо было все это выдержать. Поэтому молодежи надо готовиться к труду. Не надо верить, что в мире полно справедливости. Надо преодолевать несправедливость. Кажется, Джон Кеннеди сказал фразу, что нужно думать не о том, что правительство делает для меня, а что я делаю для родного правительства», - отметил глава государства.
Назарбаев подчеркнул, что неправительственный сектор должен заразиться патриотизмом, а не потребительством.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодежь готовиться к труду и напомнил, как начинал свой профессиональный путь.
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