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Заседание Палаты представителей и правительства, запланированное на 30 ноября, перенесли

29.11.2018 20:48 — Разное | Партизан  
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Запланированное на 30 ноября совместное заседание Палаты представителей и правительства Беларуси перенесено на неопределенный срок. Об этом Еврорадио сообщили в пресс-службе парламента.

30 ноября перед депутатами должен был выступать вице-премьер Михаил Русый. Точную причину, по которой перенесена встреча, в Совмине не называют.

«Просто у Михаила Ивановича на этот день назначено другое мероприятие — его рабочий график не позволяет провести это мероприятие», — объясняет нам пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.


По информации Еврорадио, 30 ноября Александр Лукашенко проведет выездное совещание в Орше. Совещание пройдет при участии правительственных чиновников.


 
 
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Запланированное на 30 ноября совместное заседание Палаты представителей и правительства Беларуси перенесено на неопределенный срок. Об этом Еврорадио сообщили в...
 
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