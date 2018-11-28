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Заседание Палаты представителей и правительства, запланированное на 30 ноября, перенесли
Запланированное на 30 ноября совместное заседание Палаты представителей и правительства Беларуси перенесено на неопределенный срок. Об этом Еврорадио
30 ноября перед депутатами должен был выступать вице-премьер Михаил Русый. Точную причину, по которой перенесена встреча, в Совмине не называют.
«Просто у Михаила Ивановича на этот день назначено другое мероприятие — его рабочий график не позволяет провести это мероприятие», — объясняет нам пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.
По информации Еврорадио, 30 ноября Александр Лукашенко проведет выездное совещание в Орше. Совещание пройдет при участии правительственных чиновников.
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Запланированное на 30 ноября совместное заседание Палаты представителей и правительства Беларуси перенесено на неопределенный срок. Об этом Еврорадио сообщили в...
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