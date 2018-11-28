Новогоднюю ель из шоколада установят в Минске

агентства «Минск-Новости» побывала на выставке и узнала, зачем подогревают Эйфелеву башню и как долго замерзает шоколадное платье. Съедобная новогодняя ель появится в Национальном историческом музее. Сейчас он принимает самую, пожалуй, вкусную в своей истории экспозицию «Искусство шоколада». Корреспондент«Минск-Новости» побывала на выставке и узнала, зачем подогревают Эйфелеву башню и как долго замерзает шоколадное платье.









Елка с гирляндами и шарами появится здесь чуть позже. А пока выставка удивляет пухлыми пингвинами, эффектным белым роялем и роскошным — цвета слоновой кости — платьем. Вся эта красота съедобная.

— Работаем с белым, молочным и темным шоколадом, — рассказывает куратор проекта в Беларуси Михаил Филимонов. — При необходимости добавляем необходимые цвета, используя натуральные пищевые красители.





Автор работ — шоколатье из Севастополя Николай Попов — стремится удивить не вкусом, а видом.





— Наша цель — показать, что из шоколада можно создать произведение искусства, — отмечает М. Филимонов.





Хотя без гастрономической составляющей не обходится. Гости регулярно пробуют «реквизит» в игровой зоне. Хотя предназначен он для другого: сыграть партию в шахматы, сделать интересное фото.





Михаил с улыбкой отмечает, что от дегустации стоит отказаться:





— Шоколад вреда не нанесет — он натуральный. Другой момент — фигурки в игровой зоне ежедневно трогают сотни рук. Сами понимаете, о должной гигиене речи не идет.





Удержаться действительно сложно. Ведь в воздухе витают такие соблазнительные ароматы шоколада, да еще дополненные нотками ванили! Становится понятно, почему экспонаты в игровой зоне приходится регулярно обновлять.





А вот за большие фигуры можно быть спокойными. Надкусить рояль, равно как и Эйфелеву башню, — задача не из легких. Последнюю создавали как настоящий строительный проект: с чертежами, расчетами нагрузки на каждую конструкцию. Чтобы потом собрать все 50 элементов в единую композицию. На всё про все ушло около 65 кг шоколада.





Время от времени башню приходится прогревать.





— Точнее, подвергать температурному воздействию, чтобы восстановить структуру, — разъясняет куратор выставки. — Все-таки шоколад имеет свойство «седеть», а это не самым лучшим образом сказывается на внешнем виде экспоната.





Башня — одна из немногочисленных скульптур, которую показывают в каждой стране («Искусство шоколада» объехала уже несколько десятков государств).





Львиная доля экспозиции создается с нуля. В каждом новом городе разворачивается мобильный шоколадный цех, в котором отливают смешных толстеньких панд, ящики с фруктами и овощами, украшения и элегантные туфельки на тонких шпильках, грациозных фламинго в полный рост.

— Редкий экспонат можно перевезти, — поясняет М. Филимонов. — В том числе из-за сроков годности: не будем забывать, что шоколад — это пищевой продукт.





Кстати, о сроках. При надлежащей температуре — не выше +24 ºС — шоколадные скульптуры могут храниться до 3 лет. Правда, ни один экспонат столько не держат: по окончании выставки фигуры идут на переплавку, часть материала утилизируется. А на новом месте процесс начинается заново.









Главный вау-эффект на выставке создает платье. Как несложно догадаться, съедобное. Лиф изящного наряда украшен аккуратным узором, а пышный подол выложен идеальными складками. А если заглянуть даме под юбку (мы ее не оскорбим, ведь речь идет о манекене. — Прим. авт.), можно увидеть, что конструкция на самом деле воздушная! Платье сделано из двух половинок и легко снимается — стоит только потянуть за ленту.

— На заморозку ушло около 8 часов — по 4 на каждую половинку наряда, — рассказывает М. Филимонов. — Маленьким же экспонатам, например шахматным фигуркам, хватает 5–10 минут.





Всего на выставке представлено больше 90 экспонатов, на которые ушло 2,5 т шоколада. Важное уточнение: ящик картошки или короб со столярными инструментами считается как одна вещь.

Экспозиция открыта до 8 января.





Вместо постскриптума

На площадке мастер-классов в музее все желающие могут украсить шоколадную плитку специальными съедобными красками. «Холст и кисти» вам выдадут.



