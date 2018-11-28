Фотофакт: каким образом камень длиной более 9 метров оказался на поверхности?









Гигантский валун откопали в Миорском районе, потеснит ли он белорусские камни-рекордсмены?

Гирьятский большой камень в центре карьера. Фото Леонида Мателенка / Міёрская газета





Хоть «Гирьятский большой камень», который находится на краю болота в километре от деревни Гирьяты, был зарегистрирован в качестве памятника природы еще в 2011 году, до последнего времени он был известен лишь местным жителям да ягодникам с грибниками.





В Википедии указаны достаточно скромные для белорусских валунов размеры этого камня — длина 3,65 метра, ширина 3,35 метра, высота 1,45 метра. Но оказалось, что валун значительно больше, как же об этом узнали?









Дело в том, что из-за строительства Миорского металлопрокатного завода рядом с валуном стали разрабатывать карьер песчано-гравийных материалов. В результате земляных работ валун полностью оказался на земной поверхности.





Приблизительные измерения, которые смогли провести, показали, что его длина не менее 9,2 метра, высота посредине — 4 метра, а ширина — до 5 метров. Точнее измерить не удалось, так как камень лежит круто, сообщает газета «Міёрскія навіны».









Уже сейчас можно утверждать, что это самый большой валун на территории Миорского района. Какое место он займет в TOP самых больших камней Беларуси пока говорить рано, но двум гигантам «Гирьятский большой камень» точно уступает. Оба они, кстати, также находятся в Витебской области: на первом месте «Большой камень» из Шумилинского района с видимыми размерами 11х5,6х2,8 метра весом 292 тонны, а на втором — камень «Кравец» из Сенненского района размерами 10,2х6х2,7 метра, который весит 340 тонн.



