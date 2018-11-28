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Польский канал уподобил Россию Третьему рейху и поместил Путина на «Циклон Б»

29.11.2018 20:11 — Разное | Партизан  
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Польский телеканал TVP продемонстрировал портрет президента России Владимира Путина, стилизованный под логотип пестицида «Циклон Б».

Кадр: Minęła 20 / YouTube

 Изображение главы государства дополняло слово «Россия», измененное под эмблему СС (сдвоенные руны «зиг»). Инцидент произошел во время ток-шоу Minęła 20, сообщает радиостанция ZET.

Портрет Путина сопровождался подписью Achtung RuSSia!. Мультимедийное изображение появилось на экране во время обсуждения ситуации в Керченском проливе. Спикеры констатировали эскалацию российско-украинского конфликта.

По словам одного из гостей, политолога Ежи Таргальского (Jerzy Targalski), Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине в связи с предстоящими президентскими выборами. Он также заявил, что недавние события опасны для поляков.

Этот случай вызвал широкий резонанс в польском обществе. Многие журналисты назвали сравнение России с Третьим рейхом недопустимым. Эксперт по вопросам дипломатического протокола Януш Сибора (Janusz Sibora) уверен: если бы в подобной графике кто-либо использовал изображение польского президента, посол бы немедленно отреагировал.

«Нас с Россией связывают нормальные дипломатические отношения. Это неприятно и ненужно — это портит отношения, которые все еще очень холодны», — заключил Сибора.

Пресс-секретарь Национального совета по телерадиовещанию Тереза Брычиньска (Teresa Brykczyńska) сообщила, что регулирующий госорган до сих пор не получил ни одной жалобы на программу Minęła 20.


 
 
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Польский телеканал TVP продемонстрировал портрет президента России Владимира Путина, стилизованный под логотип пестицида «Циклон Б».
 
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