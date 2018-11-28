Польский канал уподобил Россию Третьему рейху и поместил Путина на «Циклон Б»

Кадр: Minęła 20 / YouTube





Изображение главы государства дополняло слово «Россия», измененное под эмблему СС (сдвоенные руны «зиг»). Инцидент произошел во время ток-шоу Minęła 20, сообщает радиостанция ZET.





Портрет Путина сопровождался подписью Achtung RuSSia!. Мультимедийное изображение появилось на экране во время обсуждения ситуации в Керченском проливе. Спикеры констатировали эскалацию российско-украинского конфликта.





По словам одного из гостей, политолога Ежи Таргальского (Jerzy Targalski), Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине в связи с предстоящими президентскими выборами. Он также заявил, что недавние события опасны для поляков.





Этот случай вызвал широкий резонанс в польском обществе. Многие журналисты назвали сравнение России с Третьим рейхом недопустимым. Эксперт по вопросам дипломатического протокола Януш Сибора (Janusz Sibora) уверен: если бы в подобной графике кто-либо использовал изображение польского президента, посол бы немедленно отреагировал.





«Нас с Россией связывают нормальные дипломатические отношения. Это неприятно и ненужно — это портит отношения, которые все еще очень холодны», — заключил Сибора.





Пресс-секретарь Национального совета по телерадиовещанию Тереза Брычиньска (Teresa Brykczyńska) сообщила, что регулирующий госорган до сих пор не получил ни одной жалобы на программу Minęła 20.



