Трамп отменил встречу с Путиным

«Исходя из того, что моряки и корабли не были возвращены Россией на Украину, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если я отменю ранее назначенную в Аргентине встречу с президентом Владимиром Путиным», — заявил Трамп.





lenta.ru Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, пишет





27 ноября американский лидер грозился отменить встречу из-за ситуации в Керченском проливе. «Мне не нравится эта агрессия. Я ее совсем не хочу», — заявлял он. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что подготовка переговоров продолжается, так как официального уведомления об их отмене со стороны Вашингтона не поступало.





25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных корабля нарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российские пограничники задержали их вместе с 24 моряками. ВМС Украины заявили, что суда совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Президент Петр Порошенко ввел на Украине военное положение.









По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.



