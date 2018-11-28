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Украина запретила иностранцам выезжать в Крым через свою территорию
Ограничение связано с введением в Незалежной военного положения, которое действует в течение 30 дней.
Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько
Ограничение связано с введением в Незалежной военного положения, которое действует в течение 30 дней.
На Украине приняли решение запретить выезд иностранцев в Крым с её территории. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Незалежной, пишет
— В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины, — говорится в сообщении украинского представительства британской корпорации.
Подчёркивается, что в первую очередь запрет касается граждан России.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в стране будут ограничены права россиян. Самих же украинцев подобные ограничения якобы не коснутся.
Напомним, указ о введении военного положения в стране был утверждён накануне. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.
Такое решение принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны погранслужбой ФСБ.
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Ограничение связано с введением в Незалежной военного положения, которое действует в течение 30 дней.
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