В ЕС обеспокоены развитием боевых роботов-убийц

В Европейском союзе начали работу над достижением консенсуса по поводу того, что должно и не должно допускаться в сфере разработки и применения автономного оружия, сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Искусственный интеллект создает новые проблемы безопасности, ставит вопросы и теперь он начинает вооружаться. (...) Мы входим в мир, где беспилотники могут самостоятельно искать цель и убивать без вмешательства человека. Искусственный интеллект может принимать решения о жизни и смерти без прямого контроля со стороны человека", - заявила глава дипломатии ЕС в четверг в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

По ее словам, это уже "не дискуссия о каком-то отдаленном будущем или о научной фантастике", искусственный интеллект становится частью современной жизни.

Ф.Могерини сообщила, что создала объединенную техническую группу экспертов из высокотехнологичных компаний как крупных, так и небольших, а также из аналитических центров для определения принципов для автономного оружия. "Это те, у кого есть опыт, чтобы понять, в первую очередь, проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта в оборонном секторе", - пояснила она.

Эти специалисты, по ее словам, нуждаются в том, чтобы политические руководители вносили свой вклад в общее обсуждение и, прежде всего, занимались формированием правил ради коллективной безопасности.

"Мы хотели бы, чтобы ученые и исследователи могли свободно выполнять свою работу, зная, что их открытия не будут использованы для причинения вреда. Я считаю, что вместе мы можем определить границы, рамки применения искусственного интеллекта, чтобы в этих пределах, в этих границах ученые могли исследовать огромный положительный потенциал искусственного интеллекта", - сказала глава дипломатии ЕС.

Она считает, что позиция ЕС по этому вопросу всегда была очень ясной: "Все системы вооружений должны соответствовать международному праву, и люди должны всегда сохранять контроль над использованием смертоносной силы".

Как отметила Ф.Могерини, в ООН ведется работа по определению первой серии руководящих принципов для автономного оружия, и эта работа требует "тесного сотрудничества между правительствами, промышленностью и гражданским обществом".

Она обратила внимание на то, что "предупреждение о будущей опасности исходит от тех людей, которые работали над искусственным интеллектом" - исследователей и представителей делового мира, не желающих, чтобы их открытия использовались для злонамеренных целей.

Такой же подход проявляет и Европейская комиссия, поскольку исходит из того, что "Европейский Союз должен играть особую роль - возможно, чтобы заполнить пробел в этот момент - в качестве промоутера новых глобальных правил для защиты безопасности наших граждан и в то же время как силы инноваций и прогресса на службе людей", - объяснила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

Ранее, в начале ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в статье в журнале Spiegel предложил план разоружения в Европе. Этот план состоит из четырех пунктов и содержит, в том числе предложение запретить боевых роботов и подумать о запрете гиперзвуковых ракет. Как отмечает BBC, Германия надеется запретить "роботов-убийц" на уровне Организации объединенных наций и уже запустила этот процесс. Что же касается остальных перспективных видов вооружения, то их будущее Х.Маас предлагает обсудить на международном уровне в 2019 году.