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Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20

29.11.2018 20:03 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.

Он отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена.

"Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - написал он в Twitter.

Ранее в четверг, выступая перед журналистам возле Белого дома, он заявил, что встреча, скорее всего, состоится. Он добавил, что, по его мнению, сейчас - хорошее время для проведения переговоров.

"Я, скорее всего, проведу встречу с президентом Путиным. Ее не отменили", - заявил Д.Трамп американским журналистам перед вылетом на саммит G20.

"Я думал об этом (о варианте с отменой встречи - ИФ), но в итоге мы не стали отменять", - пояснил президент США.

Д.Трамп пояснил, что во время перелета в Аргентину получит полный доклад об инциденте в Керченском проливе. Он тогда пообещал, что изучит документ, после чего примет окончательное решение по встрече с В.Путиным.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20. "На основании того факта, что...
 
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